В Москве проведут II конкурс «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны»

В столице РФ в текущем учебном году готовят проведение второго конкурса под названием «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны». Одним из его организаторов является Городской методический центр (ГМЦ). Соревнование будет проведено в рамках фестиваля «Театральный Олимп». С его помощью планируется помочь сформировать у представителей подрастающего поколения навыки проектно-исследовательской деятельности и поспособствовать развитию у них творческой активности. К участию в конкурсе будут допущены команды, в составе которых будет не менее пяти учеников и одного преподавателя. В минувшем году в состязании участвовали 88 команд из школ мегаполиса.

В рамках выступления на недавнем селекторном совещании московского Департамента образования и науки директор ГМЦ Андрей Зинин подчеркнул, что в рамках участия в столь необычном проекте школьники пропустят через себя информацию, которая раскроет перед ними страшные события времен ВОВ. Его участники будут заниматься исследованием и подготовкой сценария фронтового концерта.