В Москве с 25 августа по 15 сентября пройдет образовательный марафон «Нескучная осень»

В столице с 25 августа по 15 сентября пройдёт марафон «Нескучная осень», организованный Городским методическим центром Департамента образования и науки Москвы для московских педагогов дополнительного образования, музыкальных руководителей, воспитателей, инструкторов по физкультуре, методистов, сообщает газета «Мой район».

Программой марафона предусмотрено проведение 11 вебинаров с экспертами, которые поделятся методиками облегчения процесса адаптации детей в детских садах, ознакомят слушателей с эффективными способами трансформации среды в дошкольных группах и приемами привлечения дошкольников и школьников к научно-техническому творчеству. Ключевой темой станет общение педагогов с родителями.

Также в программе – авторские мастер-классы по нетрадиционным техникам рисования и прикладному творчеству, презентация программы мероприятий Городского методического центра для педагогов и детей на новый учебный год.