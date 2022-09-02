В Москве с 25 августа по 15 сентября пройдет образовательный марафон «Нескучная осень»

Общество
2 сентября 2022

В столице с 25 августа по 15 сентября пройдёт марафон «Нескучная осень», организованный Городским методическим центром Департамента образования и науки Москвы для московских педагогов дополнительного образования, музыкальных руководителей, воспитателей, инструкторов по физкультуре, методистов, сообщает газета «Мой район».

Программой марафона предусмотрено проведение 11 вебинаров с экспертами, которые поделятся методиками облегчения процесса адаптации детей в детских садах, ознакомят слушателей с эффективными способами трансформации среды в дошкольных группах и приемами привлечения дошкольников и школьников к научно-техническому творчеству. Ключевой темой станет общение педагогов с родителями.

Также в программе – авторские мастер-классы по нетрадиционным техникам рисования и прикладному творчеству, презентация программы мероприятий Городского методического центра для педагогов и детей на новый учебный год.

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