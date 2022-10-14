В новых выпусках проекта «Ах, эта свадьба» зрители узнают о свадебных обычаях Удмуртии

Новые выпуски документального проекта «Ах, эта свадьба», который рассказывает о свадебных традициях разных регионов России, познакомят зрителей с обычаями Удмуртии.

В октябре в Интернете вышло два новых эпизода проекта «Ах, эта свадьба», посвященных традиционной удмуртской свадьбе и процессу подготовки к ней. Новые эпизоды познакомят зрителей с обрядами, которые принято проводить перед торжеством, а также расскажут о национальной кухне региона, свадебных нарядах и обычаях, которых необходимо придерживаться.

Героями выпуска стала пара из удмуртского поселка Игра Антон и Екатерина Корепановы.

«Мы сознательно сделали выбор играть свадьбу в удмуртских традициях, нам самим было это очень интересно. Когда мы приняли такое решение, мы поняли, что сами знаем не все традиции нашего региона, поэтому много советовались с нашими родителями, бабушками и дедушками. Узнали множество обычаев и очень обрадовались, что есть люди, которые могут нам эти традиции передать», — рассказывает герой проекта, жених Антон Корепанов.

«Для меня удмурты — это душевный, веселый народ, при этом очень скромный! Все эти традиции — возвращение в прошлое. Ты сразу представляешь, как весело было тогда, как веселились наши бабушки. Хотя и бабушками их назвать тяжело, они, скорее, озорные девчонки!» — делится своими эмоциями невеста Екатерина.

Напомним, что проект «Ах, эта свадьба» посвящен подготовке и проведению традиционных свадеб людей разных национальностей, проживающих на территории России. Уже вышли эпизоды, рассказывающие о традиционных свадьбах Северной Осетии, Калмыкии, республики Марий Эл и Кабардино-Балкарии. Шоу выходит в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на платформах YouTube и RuTube.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура».