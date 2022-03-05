В олимпиаде «Готов к жизни в умном городе!» приняли участие 46 тысяч московских школьников

Учащиеся 4-9 классов из более 390 московских школ стали победителями и призерами онлайн-олимпиады «Готов к жизни в умном городе!». Всего в ней приняли участие более 46 тысяч человек.

«Эта олимпиада уникальна, потому что задания напрямую связаны с жизнью в мегаполисе, каким является Москва. И то, что количество участников растет с каждым годом, показывает интерес ребят к профессиям будущего. Задачи олимпиады охватывали самые разные сферы жизни – новые цифровые и энергосберегающие технологии, развитие транспорта, решение экологических проблем. Все это наглядно демонстрирует школьникам связь учебы и реальной жизни», ­ – рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Олимпиада «Готов к жизни в умном городе!» проводится в столице с 2019 года. Ее организаторами выступают Департамент образования и науки города Москвы и подведомственный ему Центр педагогического мастерства.