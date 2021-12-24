В ONE! International School открывается новый шахматный клуб и проходит турнир на Кубок школы

Москва, 23 декабря 2021 г. — В конце декабря в школе ONE! International School на Хорошевке в рамках междисциплинарного проекта Intelligence открывается шахматный клуб ONE! Chess Club. Инициативу поддерживает патронесса клуба Александра Костенюк, 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трёхкратная победительница Всемирных Шахматных Олимпиад, пятикратная победительница командного чемпионата Европы.

В течение проекта Intelligence, который проходит с 29 ноября по 30 декабря, в школах ONE! все напоминает о древней интеллектуальной игре: расставленные повсюду шахматные столы и доски, предлагаемые к решению шахматные этюды и математические задачи, а в выходные – возможность сыграть друг с другом в онлайн-режиме . Планируется, что всего за время проекта школьники сыграют более 1000 партий в шахматы (в каждом классе состоится минимум по 2 партии в день). В играх также принимают участие родители и педагоги, они соревнуются в отдельной лиге.

По окончании шахматных турниров лучшие игроки смогут представить свою школу, выиграть интересные призы на межшкольным сетевом состязании и получить призы от патронессы клуба, выдающейся шахматистки современности 12-ой чемпионки мира Александры Костенюк.

Турнир неспроста проходит в рамках проекта Intelligence — одного из шести междисциплинарных проектов, входящих в образовательную программу ONE! International School. Ведь основная его цель — развитие способности умственных вычислений , а также повышение интереса к культуре математики , чему, безусловно, очень способствует умение играть в шахматы.

В этом учебном году в проект Intelligence помимо шахматного турнира входят следующие мероприятия:

Питч-сессия проектов предпринимательского цикла с представлением бизнес-проектов учеников профессиональным инвесторам .

Экскурсия в школу креативного мышления TUMO.

Общешкольная игра «Что? Где? Когда?».

Уроки информатики, дополненные марафоном скоростного интернет-серфинга и серией игр на решение задач «Брейн-ринг».

Встречи со спикерами, в ходе которых предприниматели и бизнесмены Максим Семенов, автор «LENTA.RU» и Оксана Костенюк, руководитель «Школы шахмат Александры Костенюк» и шахматного клуба бизнес-школы «Сколково», расскажут ребятам о важности критического мышления и аналитического подхода в бизнесе и предпринимательстве и способах их развития:

Основатель ONE! International School Максим Натапов считает, что «такие инициативы, как проект Intelligence, очень важны. Участие в них помогает учащимся расширить общий кругозор, развить навыки аналитического мышления, способности держать в голове логические последовательности. Особенно приятно, что инструментом развития выбрана игра, и дети, получая удовольствие и соревнуясь друг с другом, даже не догадываются развитие каких важных навыков и функций происходит в моменте. А умение играть в шахматы останется с ними на всю жизнь и станет одной из форм качественного досуга и способом найти себе новых друзей».

ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки в России и США, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.