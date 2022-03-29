В ONE! International School в рамках проекта «Urban Tech» прошла встреча учеников с архитектором Алиной Лавровой

Москва, 28 марта 2022 — В школе ONE! International School в рамках междисциплинарного модуля «Urban Tech» состоялась встреча учеников начальной школы с архитектором Алиной Лавровой. В ходе мастер-класса эксперт рассказала школьникам о своих самых значимых текущих проектах, поделилась сложностями и плюсами своей профессии.

Алина Лаврова — ландшафтный архитектор, являющийся основателем и арт-директором ландшафтного бюро GARNETGARDEN Outdoor Art, занимающегося созданием частных садов и городских пространств. В послужном списке мастера значатся такие масштабные проекты, как территория Инновационного центра «Сколково», частный сад в Серебряном Бору и замок в предместьях Версаля. В ходе общения с учениками школы ONE!

архитектор ответила на вопросы ребят о сложностях освоения профессии архитектора, о том какие навыки необходимы для этой работы и откуда черпать вдохновение. Полученные знания, особенно основанные на реальном профессиональном опыте эксперта, помогут учащимся в разработке макетов «Умных городов», которую они ведут в рамках междисциплинарного проекта «Urban Tech».

Важной составляющей модуля «Urban Tech» являются благотворительные инициативы, запущенные в школах еще во время проведения предшествующего междисциплинарного проекта «ECO-MIND». В конце прошлой недели ребята во второй раз поучаствовали в акции по сбору одежды для благотворительной организации «Добрые вещи». Участие в подобных проектах призвано воспитывать в детях чувство социальной ответственности и учит помогать нуждающимся.

Проект «Urban Tech» — одна из важных составляющих образовательной программы ONE! и третий из шести междисциплинарных модулей, которые проходят в школах в течение года. Каждый из проектов направлен на проработку важных для общества и личности тем. Все модули геймифицированы и включают в себя ряд мероприятий и тематических заданий, которые ученики выполняют индивидуально или в группах. Задумка проекта «Urban Tech» состоит в том, чтобы дети уже сейчас получили базовое представление о современных технологиях градостроительства и специфике работы современных архитекторов и дизайнеров городской среды.

«Встречи с такими экспертами, как Алина Лаврова — это отличная возможность получить прикладные знания о градостроительстве как таковом, а также узнать о «внутренней кухне» работы архитектора. Сегодня эти направления становятся очень востребованными, и мы рады, что можем предоставить нашим студентам возможность вживую пообщаться с людьми, которые создают будущее наших городов» — прокомментировал Максим Натапов, основатель ONE! International School.

* * *

ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.