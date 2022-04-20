В Оренбурге иностранные студенты рассказали о своем выборе в пользу России

12 апреля 2022 г. в Оренбургском государственном университете прошла Вузовская дискуссионная площадка «Россия – страна возможностей: взгляд иностранных студентов на современный российский социум», организованная АНО «Содружество народов Евразии» и НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ.

Более 100 студентов из стран Европы, Азии и Африки встретились для разговора о жизненных ориентирах и нуждах с проректором по научной работе ОГУ Сергеем Летутой, деканом факультета подготовки иностранных граждан Ириной Радошновой, директором НИИ истории и этнографии Южного Урала Веналием Амелиным, начальником отдела по работе с иностранными гражданами Натальей Янкиной, секретарем Представительства МИД России в г. Оренбурге Андреем Хибаковым.

В живом общении студенты и выпускники поделились причинами выбора России и Оренбуржья для получения высшего образования, впечатлениями о жизни в местном обществе и обучении, личными историями успеха в карьере, общественной деятельности, спорте и др. Например, студентка архитектурно-строительного факультета Дарья Горина из Казахстана решила обучаться в России не только из-за гарантированного качества профессионального образования, но и возможности в путешествиях по стране увидеть лучшие образцы мирового зодчества, памятники культурного наследия, необходимые для будущего проектировщика. В окружающих ее привлекает то, что россияне очень ценят дружбу, а понятие верности, преданности для них не пустые слова. Другой казахстанец Данил Безносюк, наряду с обучением филологии, нашел свое второе призвание в общественной работе, став председателем профбюро факультета, спортивного клуба и членом Студенческого совета ОГУ. Воспитанница вуза Азиза Хемраева из Туркменистана, приехав в Россию 10 лет назад, получила здесь 3 высших образования, побывала по обмену в одном из немецких институтов, выиграла грант на организацию международного образовательного лагеря, возглавила Ассоциацию иностранных студентов и выпускников Оренбуржья и теперь помогает другим адаптироваться к обучению и жизни в России. Студенты факультета подготовки иностранных граждан Амир Юссуф Адам и Абдельхамид Али Ибрахим прибыли из Чада изучать русский язык для последующего получения российского медицинского образования, которое традиционно высоко котируется за рубежом.

О неослабевающем интересе к обучению в России свидетельствует постоянное расширение географии студентов самого ОГУ. С открытием здесь в декабре 2021 г. специального факультета подготовки иностранных граждан она увеличилась с 10 до 21 государства мира. Университет ставит своей целью наращивание числа иностранных студентов до 5000 человек к 2030 г.