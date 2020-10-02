В отношении судьи из Липецка возбудят уголовное дело за ДТП со смертельным исходом

После трех отложенных заседаний Высшая квалификационная коллегия судей в Липецке рассмотрела представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о лишении Надежды Федоровой неприкосновенности. Теперь СК РФ готов возбудить уголовное дело против экс-мирового судьи судебного участка № 27 Октябрьского судебного района города Надежды Федоровой. Как сообщает «Утро.ру», все предыдущие заседания ВКС срывались из-за плохого самочувствия виновницы ДТП. Последнее заседание также проходило без ее участия по причине госпитализации « по экстренным жизненным показаниям». Тем не менее, статуса судьи Надежда Федорова лишена, а вместе с ним может лишиться и судейских привилегий, в том числе и пенсии.

Происшествие произошло в Липецке осенью прошлого года. Автомобиль NissanTiida врезался в пожилую женщину на пешеходном переходе, пострадавшая скончалась от травм в «скорой помощи». В региональной пресс-службе СК РФ сообщили, что следователи проанализировали показания очевидцев, а также видео с камер наблюдения, взят генетический материал с машины. У правоохранителей есть доказательства того, что Федорова находилась на водительском месте автомобиля в момент аварии и они готовы возбудить уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, в результате которых по неосторожности погиб человек.

Представители судебной власти регулярно совершают ДТП, получающие резонансную огласку. Участницей громкого скандала оказалась судья Центрального райсуда Волгограда Мирослава Мизякина, устроив ДТП с пятью машинами в предположительно пьяном виде. В 2018 году в Новой Москве на 63-м километре Киевского шоссе в районе поселка Киевский водитель Volvo в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП. По предварительной информации, нарушителем оказался районный судья из Наро-Фоминска. В Москве машина судьи 9-го Арбитражного апелляционного суда РФ Рашита Нагаева, не успев затормозить, сбила человека на пешеходном переходе, пишет Life.ru.