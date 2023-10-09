В павильоне «Умный город» на ВДНХ обновили экспозицию

Сейчас она включает шесть тематических пространств, таких как «Москва — больше чем город», «Центр управления городом», «Благоустройство и комфорт», «Транспорт», «Образование» и «Медицина».

В павильоне «Умный город» на ВДНХ обновилась постоянная экспозиция. В шести тематических пространствах («Москва — больше чем город», «Центр управления городом», «Благоустройство и комфорт», «Транспорт», «Образование» и «Медицина») представлена информация об электронных сервисах и других проектах, которые делают жизнь в мегаполисе комфортнее.

«За семь лет павильон посетили больше 630 тысяч человек. Из них 100 тысяч — с начала этого года. Представленные здесь решения можно протестировать и узнать, как они применяются в столице. Кроме того, гостей приглашают попробовать себя в ИТ-профессиях и поучаствовать в викторинах. Одно из самых масштабных новых пространств — “Москва — больше чем город”. Оно объединяет проекты в таких сферах, как культура, бизнес и туризм», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В секции «Бизнес» этого же пространства гости могут выбрать любой из семи сервисов для предпринимателей и сразу же им воспользоваться. В зоне «Туризм» посетители узнают о предложениях цифрового планировщика путешествий Russpass и возможностях онлайн-гида «Узнай Москву». Там предлагают варианты уникальных прогулок по городу. В разделе «Культура» рассказывают, например, о проектах «Музеи — детям» и «Афиша Москвы».

В секции «Искусственный интеллект» рассказывается, в решении каких задач сегодня используют нейросети. Так, в Москве они помогают отвечать на звонки, которые поступают в общегородской контакт-центр, анализировать медицинские снимки, контролировать качество уборки дворов и многое другое.

Павильон «Умный город» на ВДНХ был открыт в 2016 году. В нем регулярно проходят мастер-классы, квесты, воркшопы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике и другим передовым направлениям, а также различные отраслевые мероприятия. Для того чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. «Умный город» открыт для посещения с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье, вход бесплатный.