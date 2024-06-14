В Петербург для участия в семинаре по укреплению традиционных ценностей приехала молодежь из 18 регионов

Общество
14 июня 2024

В Санкт-Петербурге 9 июня стартовал обучающий семинар по укреплению традиционных семейных ценностей и сохранению исторической памяти в казачьей молодёжной среде. Мероприятие прошло при участии молодежи из 18 регионов РФ.

Семинар, прошедший в Доме национальностей, организован в рамках программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи.

Встречу с представителями казачьей молодежи провели атаманы Северо-Западного казачьего войска и Союза казаков-воинов России и Зарубежья. Они поделились подробностями истории появления казачества в Петербурге, его становления и возрождения в 90-е годы. Также они рассказали о том, чем в данный момент казаки занимаются в регионе.

Сессия «Духовная жизнь и культура в казачьей повседневности» предусматривала деление участников на группы. Сессия была посвящена обсуждению проблем, касающихся православия в казачьей среде, культурной составляющей и т.д. Кроме того, участники обсудили возможные меры, которые позволят улучшить ситуацию в культурной сфере и поспособствуют популяризации православия среди казачества.

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