В Подмосковье за год с рынка ушло 15% застройщиков, в Москве – всего один

Основатель и руководитель агентства недвижимости kobaladze realty Ярослав Кобаладзе проанализировал объём жилого строительства в Москве и Подмосковье.

За год – с марта 2021 года по март 2022 года – объём жилого строительства в Москве вырос на 0,65%. Сейчас в столице возводится 18,07 млн кв. м. жилья.

При этом количество застройщиков, работающих на рынке, снизилось на 1 организацию. Сейчас в мегаполисе присутствует 127 компаний.

Объём строительства, который приходится на 5 крупнейших компаний столицы, за год вырос 10,13%. Сейчас силами ТОП-5 девелоперов Москвы возводится 6,98 млн кв. м. Это 38,6% от общего строительного объёма столицы. За год доля 5 крупнейших компаний выросла 3,32%.

В соседней Московской области за прошедший год объём жилого строительства сократился на 2,25% или на 226 тыс. кв. м. По итогам марта 2022 года на первичном рынке региона возводится 9,85 млн кв. м.

Специалист по недвижимости Ярослав Кобаладзе отметил, что количество застройщиков, работающих в регионе, за год сократилось на 14,94% или на 23 организации. Сейчас в Подмосковье работает 131 компания. Объём строительства, который приходится на ТОП-5 крупнейших застройщиков Московской области за год вырос на 7,53%. Сейчас силами 5 организаций возводится 4,71 млн кв. м. Это 47,82% от общего строительства объёма Подмосковья.