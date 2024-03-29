В «Р7-Офис» есть возможность совместного редактирования текстов, таблиц и презентаций

Как выяснилось, пользователи могут совместно редактировать презентации, таблицы и текстовые документы в облачной версии «Р7-Офис».

Для того чтобы редактировать документ совместно с коллегами, сначала необходимо открыть к нему доступ. Для этого во вкладке «Совместная работа» необходимо нажать на кнопку «Совместный доступ». В открывшемся окне с настройками надо передвинуть движок «Доступ по внешней ссылке» вправо, чтобы он стал синим. Правее нужно выбрать один из вариантов доступа к презентации для других пользователей — «Только чтение», «Полный доступ», «Комментирование» и «Запретить доступ». Сгенерированную программой ссылку надо скопировать, нажав кнопку «Копировать» и отправить коллегам.

Перейдя по ссылке возможность редактировать документ получат даже те пользователи, кто не зарегистрирован в облачном «Р7-Офисе». В десктопной версии «Р7-Офис» также есть возможность совместного редактирования. Для этого в редакторе презентаций необходимо открыть вкладку «Совместное редактирование» и подключиться к облачной версии офисного пакета Р7, указав логин и пароль учетной записи.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.