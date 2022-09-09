В «Р7» рассказали, на каких операционных системах работает десктопная версия офисного пакета приложений «Р7-Офис»

Общество
9 сентября 2022

В состав десктопной версии «Р7-Офис» входят редактор текстов, таблиц, презентаций, а также средства просмотра и воспроизведения файлов.

Десктопные редакторы «Р7-Офис» совместимы с операционными системами Альт Рабочая станция К 8.2, Альт Образование 8.2, Альт 8 СПТ, Альт Рабочая станция К 9.2, Альт Образование 9.2, Альт Рабочая станция 9.2, RosaLinux Fresh R10 и Fresh R11, RosaLinux Кобальт, Astra Common Edition (Орел) 2.12, Аstra Linux Special Edition 1.7, РЕД ОС 7.1 МУРОМ, 7.2, 7.3, Debian 8,10, Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04, 20.04, Centos 7.9, 8.4, macOS 11, Big Sur, macOS 12 Monterey, а также Windows 7, 8.1,10.

Помимо десктопной, офисный пакет приложений «Р7-Офис» есть также в облачной и мобильной версиях.  

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