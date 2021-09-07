В районе морского терминала КТК донных отложений нефтепродуктов не обнаружено

Экономика
7 сентября 2021

Экоаналитическая лаборатория «Сфера» представила результаты проб морских донных отложений, взятых 1 сентября на месте нефтяной аварии в районе Морского терминала (МТ) КТК в Южной Озереевке и прилегающих районах, пишет «Энергоньюс»

Пробы на анализ присутствия нефтепродуктов специалисты брали с верхних слоев морского дна, в соответствии с действующими ГОСТ, с катера в разных точках акватории. В результате «содержание в донных отложениях нефтепродуктов не превышает предела обнаружения», — говорится в сообщении компании на официальном сайте.

Ранее ученые говорили, что самое худшее, что может произойти после аварии — это оседание тяжелых фракций нефти на дно. Пробы показали, что на месте разлива, осадков нефти нет. Вреда флоре и фауне не нанесено, подтверждали и в Гринписе.

Все это свидетельствует о «рукотворном» происхождении нефтяного пятна, которое неразборчивые СМИ интерпретировали как «гигантский разлив нефти». Версия с очередными сливами нечистот в море, которые мы наблюдаем изо дня в день в разных точках города, получила официальное подтверждение.

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