В рамках Российской недели здравоохранения состоялся VI Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна

Три площадки, более 70 спикеров, 40 участников онлайн-выставки, 24 питч-сессии с предприятий-производителей реабилитационной индустрии о новинках продукции, более 3500 зрителей, которые наблюдали за работой в режиме онлайн. Именно так прошел в рамках Российской недели здравоохранения VI Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии».

Это главное событие отрасли, посвященное демонстрации комплексных решений для создания доступной среды и современных технологий для инвалидов и маломобильных граждан, ежегодно организуемое Минпромторгом России и ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» при поддержке Правительства РФ. Участниками Форума всесторонне обсуждались планы развития в области реабилитации, образования, трудоустройства, спорта и досуга людей с ограниченными возможностями, перспективы роста числа отечественных производителей и выход российских разработчиков на международные рынки.

«Государством уделяется большое внимание реабилитационной индустрии. Мы видим уже результаты в регионах. Отрадно, что некоторые представители этой отрасли, сами будучи инвалидами, активно занимаются развитием этого направления. Наверное, никому, кроме таких людей, не будут понятны до конца все нюансы и аспекты создания этой продукции. И у них получается. Производство реабилитационной индустрии прирастает примерно на 8 % по объему каждый год, причем это не только внутренний рынок, но и поставки на экспорт», – отметил в своем выступлении в рамках пленарного заседания министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Спорт для всех

Тема вовлечения в спорт людей с инвалидностью традиционно стала большим блоком программы Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». 6 и 7 декабря на площадке Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд с прямой трансляцией на сайте Форума прошли соревнования по «Кибатлетике». В нем приняли участие более 90 спортсменов из 45 городов. 30 достойнейших стали победителями в категориях: BCI, электрифицированные коляски, протезы бедра, протезы голени, протезы рук. Как отметил в своем выступлении Максим Сергеевич Уразов, директор Департамента физической культуры и спорта Министерства спорта России, в стране 67 адаптивных школ, в данный момент ведется работа по их созданию во всех субъектах Российской Федерации и обеспечению их необходимым инвентарем.

Доступное образование

В рамках круглых столов, посвященных доступной образовательной среде для детей с инвалидностью, обсуждались вопросы, касающиеся уровня инклюзивного образования в учебных заведениях России. В рамках федеральной программы «Современная школа» (2019 – 2024 гг.) ежегодно планируется переоборудовать до 130 коррекционных школ, в которых появятся профильные кабинеты для специалистов. 20 тысяч педагогов пройдут курсы повышения квалификации, связанные с инклюзивным образованием. Во всех вновь вводимых в эксплуатацию образовательных учреждениях должны быть созданы условия для безбарьерной среды. Участники сессий были единодушны во мнении, что инклюзивное образование – это маркер развития общества, и его совершенствование требует консолидирующих усилий педагогов, психологов, врачей, родителей, ученых, представителей органов власти, общественных организаций и реабилитационной индустрии.

Работа и трудоустройство

Трудоустройство людей с инвалидностью – одна из важнейших задач. Дискуссионная сессия Национального центра «Абилимписк», которым руководит Игорь Грибанов, была посвящена вопросам развития карьеры для людей с ОВЗ. В 2021 году «Абилимписк» подписал соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших работодателей – «Почтой России»: 8000 адаптированных отделений, 484 млн рублей инвестиций в доступную среду, более 5000 сотрудников с инвалидностью. Денис Горшко, руководитель проекта по развитию инклюзивной среды АО «Почта России», рассказал о стажировках и карьерных возможностях в компании, изменениях цифровых сервисов с целью повышения их доступности для людей с ОВЗ и увеличению их числа среди сотрудников организации.

Развитие культуры

Досуг вне рамок дома – важная задача для социализации людей с ОВЗ, но для комфортного времяпрепровождения им требуется соответствующее оборудование. Как отметила Гульназ Маннуровна Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли РФ, в России из 12 тысяч Домов культуры, концертных залов и театров, оснащено соответствующими системами только 2,5 тысячи учреждений. Это создает потенциально огромный рынок для отечественных производителей. Минпромторг России реализует программу поддержки компаний, создающих оборудование для людей с инвалидностью. Предоставление субсидий организациям, работающим в области реабилитационной индустрии, способствует увеличению доли российской продукции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Инновации

Много времени на Форуме было посвящено технологиям, цифровизации и научным проектам. На сессиях «Ортоинновации» и «Клиентоцентричность» были представлены прототипы и работающие устройства, а также социальный маркетплейс, реализующийся в партнерстве с OZON. На виртуальной выставке зрителям продемонстрирована разнообразная продукция: от новых видов протезов и спортивных тренажеров до инновационных слуховых аппаратов, имплантов для восстановления зрения и умного видеоувеличителя для слабовидящих в формате VR очков. Завершающим событием Форума стал Хакатон ФГАУ «РЦУД и РТ», в котором приняли участие команды из России и Финляндии. 19 человек в 10 командах всего за 3 дня смогли разработать полноценные приложения для тренировки речи. Финалистом стала разработка команды Bug Squashers (Екатеринбург), которая использует распознавание речи и компьютерное зрение – анализ ключевых точек губ – чтобы понять, что пациент пытается сказать, даже если у него не получается произнести слово. Победитель получил приз на развитие проекта от компании-партнера «Наносемантика».

Официальный сайт мероприятия: https://nntforum.ru/#program.