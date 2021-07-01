В регионах РФ активисты поддержали проект по оцифровке памятников ВОВ

Москва
1 июля 2021

Интерактивная карта мемориалов Великой Отечественной войны пополняется. На ней в ближайшее время будут отмечены новые памятники, открывшиеся в Подмосковье в преддверии Дня памяти и скорби.

Проект по оцифровке всех памятников в Московской области стартовал в сентябре 2018 года. Идея масштабная — не просто расставить маркеры на карте, снабдив фотографиями, но перевести в электронный вид всю документацию. 

— Мы начинали с Московской области. К 75-летию Победы нам было важно привести все памятники в регионе в идеальное состояние. Мы оцифровывали не только их историю, а еще и документы: дефектовки, сметы, фото повреждений, чтобы к 9 мая отследить их ремонт и гарантировать, что все будет выполнено на высшем уровне, – пояснил один из организаторов проекта, советник губернатора Московской области Александр Коган. 

Процесс трудоёмкий и требовал привлечения большого количества людей. К счастью, кандидаты на выполнение этой ответственной работы нашлись: к проекту подключились активисты «Молодой Гвардии Единой России». 

— Проект удалось реализовать, он был высоко оценен и в итоге масштабирован на всю страну. Сейчас оцифровано уже более 76 тысяч памятников, и их база постоянно уточняется, – добавил Александр Коган.  

Интерактивная карта памятников находится в открытом доступе. Её можно увидеть на сайте https://япомню.рф. Пока можно увидеть только местоположение мемориалов, памятных табличек, постаментов с военной техникой, их фотографии. Сейчас специалисты работают над добавлением исторической справки к каждой отметке. 

Среди объектов, которые в скором времени пополнят карту, памятник в селе Зевалово городского округа Ступино. На нём указаны имена 47 жителей, ушедших на фронт. 

Возглавляет список Герой Советского Союза Василий Иванович Талалаев, который родился в деревне в 1918 году. Он был снайпером, уничтожил порядка 200 врагов, за что был отмечен орденами и медалями. Гвардии рядовой Талалаев погиб в бою 22 апреля 1945 года, посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Еще один памятник «Односельчанам – участникам Великой Отечественной войны» был открыт в селе Талеж Чеховского городского округа. На плитах мемориала, расположенного рядом с храмом Рождества Богородицы, нанесены имена фронтовиков. А над всей композицией возвышается бронзовая скульптура солдата.

На фотографии: Александр Коган, советник губернатора Московской области

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