В региональный родительский комитет объединились неравнодушные родители Курганской области

Вместе решать вопросы, касающиеся качества и доступности образования детей, выступать с законодательными инициативами в этой сфере, помогать органам власти своевременно узнавать и реагировать на проблемы учеников и педагогов – основные цели, которые ставит перед собой региональная общественная организация «Родительский комитет Курганской области». Учредительное собрание организации состоялось в среду, 8 декабря, в городе Курган.

В ходе первого заседания активные родители Кургана и области приняли ряд важных решений. Утвердили Устав, обсудили план предстоящей работы, решили официально зарегистрировать организацию. Избрали и сопредседателей Родительского комитета Курганской области. Ими стали педагог с многолетним стажем и общественный правозащитник Юрий Леонов, а также занимающая активную жизненную позицию мама троих детей Юлия Марина.

— О повышении статуса родительских комитетов и закреплении его в законе «Об образовании» заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая накануне нового учебного года. Сегодня родительские комитеты в школах и детских садах стали своего рода «завхозами» классов, решая, в большей степени, бытовые вопросы. При этом родители зачастую лишены возможности оказывать даже минимальное влияние на происходящее в школе, в итоге теряя инициативность и интерес к этой стороне жизни своих детей.

Поэтому решение о создании в Курганской области единого движения родителей – это своевременный и необходимый шаг, который поможет нам не утратить связи с детьми и добиваться того, чтобы их интересы были защищены, — прокомментировал Юрий Владимирович.

Обсудили и план первоочередной работы. В него вошли проведение тематических «круглых столов» с привлечением компетентных экспертов, создание единой «дорожной карты» болевых точек образования в каждом районе области и даже разработка законодательных инициатив, которые помогут повысить качества обучения и пребывания в школах и детских садах Курганской области.

— Мы хотим также помочь родителям научиться быть активными и не бояться проявлять инициативу, когда речь идет о самом главном – подрастающем поколении, — говорит Юлия Марина. – Приглашаем всех мам и пап Курганской области, бабушек и дедушек, попечителей, представителей педагогического сообщества влиться в наши ряды. Будем работать вместе ради детей!

Уже в ближайшее время «Родительский комитет» планирует провести для школьников и их родителей экскурсии по интересным местам, организовать серию мастер-классов, пригласить общественников из других регионов для обмена опыта и многое другое.

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