С 12 по 14 декабря 2022 года в республике Таджикистан состоится Международный форум «Русский язык в системе школьного образования: вызовы и точки роста».

Организатором Форума является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» по поручению Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, расположенных за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

В качестве спикеров на мероприятиях форума выступят руководители школ, педагогических ВУЗов, издательств, эксперты по методической работе и лучшие учителя Таджикистана, России, Казахстана, Азербайджанской Республики, Белоруссии, Сингапура, Австралии и Испании.

Вместе с руководителями ведущих издательств, руководителями школ и преподавателями русского языка и предметов на русском языке республики Таджикистан будут рассмотрены следующие темы:

Система управления развитием талантами естественнонаучной одарённости школьников региона: опыт взаимодействия с профильными предприятиями;

Soft-Skills и навыки бережливой личности, как элементы наполнения содержания образования современного мира неопределённости;

Речевое развитие школьников в творческой мастерской стиха и прозы

Довузовская инженерная подготовка в международном контексте

О бережливости, Lean-процессах в образовании.

В рамках Форума также будут проведены мастер-класс и цикл программ по дополнительной профессиональной подготовке.

Площадкой форума станет Российско-Таджикский (Славянский) университет.