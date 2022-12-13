В республике Таджикистан состоится Международный форум «Русский язык в системе школьного образования: вызовы и точки роста»

Общество
13 декабря 2022

С 12 по 14 декабря 2022 года в республике Таджикистан состоится Международный форум «Русский язык в системе школьного образования: вызовы и точки роста».

Организатором Форума является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)» по поручению Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, расположенных за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

В качестве спикеров на мероприятиях форума выступят руководители школ, педагогических ВУЗов, издательств, эксперты по методической работе и лучшие учителя Таджикистана, России, Казахстана, Азербайджанской Республики, Белоруссии, Сингапура, Австралии и Испании.

Вместе с руководителями ведущих издательств, руководителями школ и преподавателями русского языка и предметов на русском языке республики Таджикистан будут рассмотрены следующие темы:

  • Система управления развитием талантами естественнонаучной одарённости школьников региона: опыт взаимодействия с профильными предприятиями;
  • Soft-Skills и навыки бережливой личности, как элементы наполнения содержания образования современного мира неопределённости;
  • Речевое развитие школьников в творческой мастерской стиха и прозы
  • Довузовская инженерная подготовка в международном контексте
  • О бережливости, Lean-процессах в образовании.

В рамках Форума также будут проведены мастер-класс и цикл программ по дополнительной профессиональной подготовке.

Площадкой форума станет Российско-Таджикский (Славянский) университет.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Infinix выпускает смартфон ZERO 5G 2023 с улучшенной производительностью и объемом памяти

Общество

CGTN: Отношения Китая и ССАГПЗ вышли на новый уровень после первого саммита Китай-ССАГПЗ

Москва

Российские технологии и обмен опытом: на выставке в Москве представили новые решения в реставрации

Москва

Наталья Сергунина поздравила победителей второго молодежного чемпионата «Технолидеры Москвы»