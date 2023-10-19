В России до конца года отремонтируют более 180 млн кв. м дорог – Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин принял участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах России. Открывал дорожные объекты президент РФ Владимир Путин.

По словам Хуснуллина, в России до конца текущего года завершится ремонт свыше 180 млн кв. м дорог. Это абсолютный рекорд для дорожного строительства постсоветской России, сообщает ko.ru.

Путин отметил высокие темпы дорожного строительства в 2023 году. Президент России отметил, что уже построено и отремонтировано свыше 10 тыс. км дорог, включая свыше 2 тыс. федеральных, а также 8 тыс. региональных и местных.

Наряду с обновлением дорог (включая муниципальные, региональные и федеральные) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в России продолжается развитие международных и транснациональных коридоров.

Кроме того, эксперты прокомментировали успехи российских властей в сфере дорожного строительства. Руководством в условиях разрушения налаженных экономических связей и прекращения поставок дорожной техники организовано создание новых транспортных сетей. Отметим, что объекты были сданы досрочно, что уже стало фирменным знаком команды Хуснуллина.