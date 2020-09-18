В России представлены инновационные решения для борьбы с COVID-19

Найдена технология, способная убивать любые вирусы, в том числе и COVID-19.
* Учеными ведущих научных институтов разных стран подтверждена эффективность относительно новой технологии дезинфекции воздуха способной инактивировать абсолютно любые вирусы независимо от их строения и степени патогенности.
Этой технологией является низкотемпературная плазма – особое состояние газа, состоящее из активных частиц (электронов, ионов, метастабильных атомов и молекул), способное оказывать антисептическое действие и разрушать структуру любых вирусов и бактерий, делая их не опасными для человека.
Впервые низкотемпературную плазму применили в начале 90-х годов для стерилизации хирургических инструментов и эти устройства до сих пор пользуются большим спросом в медицинских учреждениях всего мира, но стоят при этом от 3 до 8 млн рублей.
В сентябре 2020 года компания INTECH® Technologies представила на российском рынке сразу несколько устройств с этой инновационной технологией, которые обеспечивают защиту в помещениях, входных группах, транспорте и в общественных местах. Вся продукция INTECH® уже прошла испытания на российском рынке и обладает необходимыми сертификатами для массового внедрения в инфраструктуру РФ.
INTECH® Air — напольные устройства для дезинфекции воздуха
Уникальные технологические решения, которые не имеют аналогов среди других систем. Преимущество серии Air заключается в семиступенчатой системе очистки и стреиализации воздуха, позволяющей получать идеальный и безопасный для дыхания воздух.
Генератор низкотемпературной плазмы совокупно с электростатическим блоком – инновационное решение в стерилизации воздуха, позволяющее эффективно устранять не только вирусы и бактерии, но и плесень, грибки, аллергены и вредные химические соединения.
Кроме этого устройства серии Air оснащаются модулем ионизации, фильтром предварительной очистки, каталитической сеткой с диоксидом марганца, LED ультрафиолетовой лампой и фотокаталитической сеткой из диоксида титана и золота, которая уничтожает оставшиеся активные радикалы, формальдегиды, альдегиды и дым.
До недавнего времени данная дорогостоящая инновационная технология стерилизации воздуха применялась лишь в медицинском и промышленном секторе. Теперь у нас появилась уникальная возможность применить эту инновацию для массового рынка.
– Мария Гузь, управляющий партнер компании INTECH® Technologies.
Plazmatech – серия стерилизаторов воздуха, специально разработанных для использования в общественном транспорте и социальных пространствах.
Устройство с уникальной плазменной технологией, позволяющей эффективно устранять угрозу заражения вирусными и бактериальными инфекциями в салонах транспорта и местах общественного пользования.
Устройство борется с вирусами, бактериями, грибками, вредными и отравляющими веществами, такими как формальдегиды, бензолы, аллергены и неприятные запахи. Портативный стерилизатор быстро разлагает токсичные вещества, содержащиеся и в табачном дыме. Запатентованная технология эффективно изменяет структуру воздушного потока, убивая бактерии и инактивируя вирусы в воздухе и различных поверхностях.
В плазменных низкотемпературных стерилизаторах воздуха Plazmatech® применяется в качестве диэлектрика новый вид нанокерамики, а также каталитическое покрытие — диоксид титана. Устройство не требует замены расходных материалов и не содержит сменных фильтров. Срок службы — до 5 лет.
Plazmabox – портативный плазменный стериллизатор воздуха
Базируется на технологиях Plazmatech, но имеет более компактные размеры и предназначен для личного и домашнего использования, эффективный радиус действия до 30 м3.
Эффективно устранят угрозу заражения вирусными и бактериальными инфекциями.
— инактивирует вирусы, изменяя их структуру РНК и ДНК
— разрушает мембраны бактерий,
— устраняет грибки, плесень, аллергены, вредные химические соединения и неприятные запахи, и при этом может работать в присутствии человека, делая воздух безопасным.
Сейчас, когда вирусы объявили войну человечеству, настало время новых технологий. Будущее в стерилизации и дезинфекции воздуха за низкотемпературной плазмой и высоким напряжением (действие электростатического блока), позволяющим за доли секунд обезвредить любой вирус и бактерии, аллергены и другие опасные частицы. При этом эти устройства безопасны для всех групп людей.
Портал дезинфекции и термосканирования THERMADEZ
Дезинфекционный портал INTECH Thermadez с системой термосканирования и оповещения о повышении температуры — инновационное решение в условиях пандемии и обычное время.
Устройство само распознает подходящего человека, выявляет повышенную температуру его тела, снижая вероятность распространения вирусной энфекции в зоне контроля. Здоровый человек, проходя через портал получает безопасную дозу дезинфицирующего аэрозоля за 0.1 — 3 секунды (настраивается на сенсорном экране устрйоства), удаляя при этом с поверхности кожи и одежды возможные вирусы и бактерии. Данный портал является самым экономичным решением на рынке. Так, при орошении длительностью 1 секунда расходуется 7,5 мл дезинфицирующего раствора.
В качестве дезинфектанта используется наиболее эффективный и безопасный раствор на основе полигексаметиленгуанидина с универсальным противовирусным и антимикробным спектром действия, при этом безопасный для человека и окружающей среды.
* Материалы по теме
Калифорнийский технологический институт, Калифорния, США
Кембриджский университет. США. https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/lethal-activity-of-nonthermal-plasma-sterilization-against-microorganisms/27F65F4052BC8A8C389647B2F8AF638F
Мичиганский университет. США https://www.freethink.com/articles/nonthermal-plasma-field
Университет Окаяма, Япония https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/49/29/294002/meta
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Россия.
Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия
Объединенный институт высоких температур, Москва, Россия
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О компании INTECH® Technologies
INTECH® — холдинг, вобравший многолетний опыт разработок и проектирования инновационных решений в области защиты здоровья. Научный и инженерный составы расположены в России, Европе и Азии.
Мы объединили лучшие технологии в сфере очистки и дезинфекции воздуха, позволяющие решать любые социально-эпидемиологические задачи, сохраняя здоровье людей.
Наша миссия — сделать доступными эффективные и безопасные устройства, помогающие следить за здоровьем и улучшать качество жизни каждого человека на планете Земля.
Сегодня проблема безопасности воздуха является наиболее социально важной. Наиболее эффективным и безопасным решением в этой сфере является низкотемпературная плазма. Именно эта технология легла в основу продукции INTECH®: портативных стерилизаторов Plazmabox, Plazmatech и серию многоступенчатых очистителей воздуха INTECH® Air.
Мы активно инвестируем в научно-исследовательскую деятельность и развиваем портфель продуктов для улучшения качества жизни.