В России представлены инновационные решения для борьбы с COVID-19

Найдена технология, способная убивать любые вирусы, в том числе и COVID-19.

* Учеными ведущих научных институтов разных стран подтверждена эффективность относительно новой технологии дезинфекции воздуха способной инактивировать абсолютно любые вирусы независимо от их строения и степени патогенности.

Этой технологией является низкотемпературная плазма – особое состояние газа, состоящее из активных частиц (электронов, ионов, метастабильных атомов и молекул), способное оказывать антисептическое действие и разрушать структуру любых вирусов и бактерий, делая их не опасными для человека.

Впервые низкотемпературную плазму применили в начале 90-х годов для стерилизации хирургических инструментов и эти устройства до сих пор пользуются большим спросом в медицинских учреждениях всего мира, но стоят при этом от 3 до 8 млн рублей.

В сентябре 2020 года компания INTECH® Technologies представила на российском рынке сразу несколько устройств с этой инновационной технологией, которые обеспечивают защиту в помещениях, входных группах, транспорте и в общественных местах. Вся продукция INTECH® уже прошла испытания на российском рынке и обладает необходимыми сертификатами для массового внедрения в инфраструктуру РФ.

INTECH® Air — напольные устройства для дезинфекции воздуха

Уникальные технологические решения, которые не имеют аналогов среди других систем. Преимущество серии Air заключается в семиступенчатой системе очистки и стреиализации воздуха, позволяющей получать идеальный и безопасный для дыхания воздух.

Генератор низкотемпературной плазмы совокупно с электростатическим блоком ­– инновационное решение в стерилизации воздуха, позволяющее эффективно устранять не только вирусы и бактерии, но и плесень, грибки, аллергены и вредные химические соединения.

Кроме этого устройства серии Air оснащаются модулем ионизации, фильтром предварительной очистки, каталитической сеткой с диоксидом марганца, LED ультрафиолетовой лампой и фотокаталитической сеткой из диоксида титана и золота, которая уничтожает оставшиеся активные радикалы, формальдегиды, альдегиды и дым.

До недавнего времени данная дорогостоящая инновационная технология стерилизации воздуха применялась лишь в медицинском и промышленном секторе. Теперь у нас появилась уникальная возможность применить эту инновацию для массового рынка.

– Мария Гузь, управляющий партнер компании INTECH® Technologies.

Plazmatech ­– серия стерилизаторов воздуха, специально разработанных для использования в общественном транспорте и социальных пространствах.

Устройство с уникальной плазменной технологией, позволяющей эффективно устранять угрозу заражения вирусными и бактериальными инфекциями в салонах транспорта и местах общественного пользования.

Устройство борется с вирусами, бактериями, грибками, вредными и отравляющими веществами, такими как формальдегиды, бензолы, аллергены и неприятные запахи. Портативный стерилизатор быстро разлагает токсичные вещества, содержащиеся и в табачном дыме. Запатентованная технология эффективно изменяет структуру воздушного потока, убивая бактерии и инактивируя вирусы в воздухе и различных поверхностях.

В плазменных низкотемпературных стерилизаторах воздуха Plazmatech® применяется в качестве диэлектрика новый вид нанокерамики, а также каталитическое покрытие — диоксид титана. Устройство не требует замены расходных материалов и не содержит сменных фильтров. Срок службы — до 5 лет.

Plazmabox – портативный плазменный стериллизатор воздуха

Базируется на технологиях Plazmatech, но имеет более компактные размеры и предназначен для личного и домашнего использования, эффективный радиус действия до 30 м3.

Эффективно устранят угрозу заражения вирусными и бактериальными инфекциями.

— инактивирует вирусы, изменяя их структуру РНК и ДНК

— разрушает мембраны бактерий,

— устраняет грибки, плесень, аллергены, вредные химические соединения и неприятные запахи, и при этом может работать в присутствии человека, делая воздух безопасным.

Сейчас, когда вирусы объявили войну человечеству, настало время новых технологий. Будущее в стерилизации и дезинфекции воздуха за низкотемпературной плазмой и высоким напряжением (действие электростатического блока), позволяющим за доли секунд обезвредить любой вирус и бактерии, аллергены и другие опасные частицы. При этом эти устройства безопасны для всех групп людей.

Портал дезинфекции и термосканирования THERMADEZ

Дезинфекционный портал INTECH Thermadez с системой термосканирования и оповещения о повышении температуры — инновационное решение в условиях пандемии и обычное время.

Устройство само распознает подходящего человека, выявляет повышенную температуру его тела, снижая вероятность распространения вирусной энфекции в зоне контроля. Здоровый человек, проходя через портал получает безопасную дозу дезинфицирующего аэрозоля за 0.1 — 3 секунды (настраивается на сенсорном экране устрйоства), удаляя при этом с поверхности кожи и одежды возможные вирусы и бактерии. Данный портал является самым экономичным решением на рынке. Так, при орошении длительностью 1 секунда расходуется 7,5 мл дезинфицирующего раствора.

В качестве дезинфектанта используется наиболее эффективный и безопасный раствор на основе полигексаметиленгуанидина с универсальным противовирусным и антимикробным спектром действия, при этом безопасный для человека и окружающей среды.

* Материалы по теме

Калифорнийский технологический институт, Калифорния, США

Кембриджский университет. США. https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/lethal-activity-of-nonthermal-plasma-sterilization-against-microorganisms/27F65F4052BC8A8C389647B2F8AF638F

Мичиганский университет. США https://www.freethink.com/articles/nonthermal-plasma-field

https://theconversation.com/a-plasma-reactor-zaps-airborne-viruses-and-could-help-slow-the-spread-of-infectious-diseases-130771

Университет Окаяма, Япония https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/49/29/294002/meta

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Россия.

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

Объединенный институт высоких температур, Москва, Россия

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/49/29/294002/meta

***

О компании INTECH® Technologies

INTECH® — холдинг, вобравший многолетний опыт разработок и проектирования инновационных решений в области защиты здоровья. Научный и инженерный составы расположены в России, Европе и Азии.

Мы объединили лучшие технологии в сфере очистки и дезинфекции воздуха, позволяющие решать любые социально-эпидемиологические задачи, сохраняя здоровье людей.

Наша миссия — сделать доступными эффективные и безопасные устройства, помогающие следить за здоровьем и улучшать качество жизни каждого человека на планете Земля.

Сегодня проблема безопасности воздуха является наиболее социально важной. Наиболее эффективным и безопасным решением в этой сфере является низкотемпературная плазма. Именно эта технология легла в основу продукции INTECH®: портативных стерилизаторов Plazmabox, Plazmatech и серию многоступенчатых очистителей воздуха INTECH® Air.

Мы активно инвестируем в научно-исследовательскую деятельность и развиваем портфель продуктов для улучшения качества жизни.