В России создали первую «Медиашколу для психологов»

Еженедельно для специалистов проходят бесплатные online-сессии по актуальным инструментам продвижения. Расписание доступно на сайте https://mediaschool.online/

Известные эксперты по PR и маркетингу Павел Сорокин и Алексей Самсонюк запустили свою Интернет-школу «Академия Пластилин». Первый разработанный курс — для психологов, коучей и специалистов помогающих профессий. Хотите получить знания о базовых основах PR и маркетинге в практической психологии? Как вести свой Telegram-канал психологу? Как записывать, монтировать и продвигать подкаст? Актуальные рекомендации психологу, начинающему в качестве ньюсмейкера? Как эффективно использовать в продвижении «Вконтакте» (VK) и Дзен? – ответы на эти и другие вопросы дают эксперты Медиашколы для психологов «Академии Пластилин».

Интерес к сфере практической психологии Сорокин и Самсонюк объяснили ростом и развитием рынка, а также традиционным вниманием и уважением к социально-ориентированным проектам и инициативам (технологи начинали карьеру в общественном секторе и много взаимодействовали с НКО).

«За последние десять лет запрос в русскоязычной аудитории на квалифицированную психологическую помощь «вживую» и онлайн-сессии вырос буквально в геометрической прогрессии. Психологу надо только сделать правильные шаги в своем публичном позиционировании и его сегмент с потенциальными клиентами сразу начнет узнавать о нем информацию и вступит во взаимодействие», — поясняет Павел Сорокин.

Агентство «Пластилин» известно своими успешными кейсами в сфере репутационного менеджмента в СМИ и социальных сетях, образовательными интенсивами по медиа онлайн и оффлайн для лидеров общественного мнения, которые проводились по заказу ГК «Росатом», Департамента образования и науки гор. Москвы и других структур.

«В нашей команде сейчас работают специалисты по маркетингу, PR, менеджменту, IT и практической психологии. Принцип наших модулей всегда один – опора на практику и прикладные рекомендации, основанные на опыте профильных экспертов. Наше обучение, так же, как и в агентской работе с нашими клиентами, это всегда «бери и делай» именно те вещи, которые помогут для продвижения вашего бизнеса и привлечения новой аудитории», — заявляет Алексей Самсонюк.