В России выпускают натуральные продукты, которое помогают в борьбе с SARS-CоV-2

Согласно исследованиям международной группы ученых, вещество фукоидан (растительный аналог гепарина), которое содержится в бурой морской водоросли фукус, препятствует заражению коронавирусом. Следует отметить, что выпуск натурального средства на основе такого вещества уже наладили в нашей стране. Ученым удалось установить факт того, что фукоидан способен помочь защитить человека от заражения COVID-19, а также может значительно облегчить течение болезни у уже инфицированного человека, информирует онлайн издание MOS.NEWS.

По словам руководителя департамента биохимии и биотехнологии НПО «БИТ» Анатолия Хитрова, компания разработала и производит под заказ пищевую продукцию на основе фукоидана. Важно отметить, что это вещество, в отличие от гепарина, не приводит к побочным эффектам. Оно не способствует появлению осложнений, связанных с высокой скоростью свертываемости крови, также фукоидан обладает противовоспалительными свойствами. Благодаря этому, его можно использовать в борьбе с различными вирусами и инфекциями, а не только против коронавируса.