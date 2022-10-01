В российских магазинах начались продажи кофе Poetti

Первые упаковки Poetti появились в торговых точках сети «Лента». В магазинах началась продажа кофейных блендов Poetti Daily Classic Crema и Poetti Daily Arabica в килограммовой фасовке.

Москва, Россия, 20 сентября — В гипермаркетах и супермаркетах «Ленты» стартовали продажи кофе российского бренда Poetti. Это первое появление продукта в оффлайн-каналах торговли. Сейчас на полках магазинов можно найти кофе Poetti Daily Classic Crema и Poetti Daily Arabica объёмом 1 кг.

Бренд Poetti был представлен в июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Компания МилФудс, управляющая брендом Poetti, запустила коммерческое производство в конце лета. Poetti Daily Classic Crema — первый продукт, сошедший с конвейера тверского кофеобжарочного завода компании, — сегодня поступил в продажу.

Коммерческий директор товаров длительного хранения «Ленты» Дмитрий Пачин отметил: «После изменения структуры рынка весной этого года «Лента» активно расширяет ассортимент линейки кофе и ищет новых поставщиков, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Надеемся, что наши покупатели по достоинству оценят продукцию российского бренда Poetti, которая представлена как в премиальном, так и в среднем ценовых сегментах».

Продуктовый ассортимент Poetti насчитывает две кофейных линейки — Daily и Leggenda. Каждая из линеек ориентирована на конкретный сценарий потребления.

«Продукты Poetti были созданы в соответствии с потребительскими предпочтениями россиян. Poetti Daily удовлетворяет ежедневные запросы, связанные с восполнением энергии и необходимостью выпить чашечку кофе. Poetti Leggenda — премиальная линейка, дарящая ценителю напитка момент наслаждения, раскрывая широкую палитру вкусов», — рассказывает о портфеле Poetti Михаил Глухов, директор по маркетингу МилФудс (бренд Poetti).

В течение осени под маркой Poetti в основные каналы продаж поступит 17 торговых наименований кофейных продуктов.

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О МилФудс:

МилФудс — российская кофеобжарочная компания, работающая в сегменте натурального кофе. МилФудс управляет кофейным брендом Poetti. Команда производителя обладает многолетней экспертизой в сфере обжарки кофе и приготовления кофейных напитков. МилФудс стремится создавать премиальные кофейные бленды, реализующиеся во всех основных современных каналах торговли. Компания предлагает ценителям напитка огромное разнообразие вкусов с неизменно высоким уровнем качества конечного продукта.

Кофеобжарочное предприятие в Тверской области работает более 10 лет, ежегодно увеличивая производительность и покоряя новые вершины в области безопасности труда и ответственного производства. В компании работает около 200 человек, в т. ч. в Тверской области, Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов России.

О «Ленте»:

«Лента» (MOEX: LENT, LSE: LNTA) – ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». «Лента» является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвертой среди крупнейших продуктовых ритейлеров страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 июня 2022 года под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета и 555 супермаркетов общей торговой площадью более 1,77 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв. м, средняя торговая площадь магазинов формата «Мини Лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2021 году выручка «Ленты» составила 484 млрд руб. (около 6,5 млрд долларов США).