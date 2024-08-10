В Российском фонде мира рассказали о готовности офиса МФЦ во Внукове

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10 августа 2024

В скором времени современный офис МФЦ может появиться в районе Внуково. Такую информацию озвучила Мария Воропаева, возглавляющая проектные направления Российского фонда мира. Воропаева привлечена жителями для ускорения процесса.

На данный момент полностью окончены строительные работы. Застройщик готов передать объект в собственность города. Процесс передачи застройщиком городу офиса МФЦ во Внукове вошел в активную фазу, продолжается процесс подготовки требуемой документации.

По словам Воропаевой, еще в ходе строительства ТПУ «Рассказовка», в проект комплекса была заложена возможность создания административного здания, в котором могут разместиться городские службы. Таким образом, уже есть комплекс помещений, в которых может разместиться полноценный МФЦ.

Воропаева рассказывает, что в комплексе превосходные просторные помещения, два лифта, четыре этажа. В них смогут разместиться МФЦ, волонтерское движение, «Московское долголетие».

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