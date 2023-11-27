В Ростове-на-Дону открылся фирменный магазин Mary M

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27 ноября 2023

В Ростове-на-Дону состоялось открытие фирменного магазина Mary Me, молодого и динамично развивающегося бренда женской одежды. 

Бренд Mary Me, со своим производством в Ростове-на-Дону, представлен более чем в 20 городах России, включая Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Геленджик и многие другие. За брендом стоит Марина Костенко, дизайнер и основатель Mary Me.

Её достижения включают победу в премии Business Women.Life.Family, участие и победы в проекте «Лидер России», а также выступления на международных и внутрироссийских выставках молодых дизайнеров. Марина Костенко не только модный эксперт интернет-журнала Woman.ru, но и обладательница премии «Бренд Года 2023» по версии бизнес-сообщества RBG.

Она также завоевала титулы победительницы множества конкурсов, включая world Russian beauty 2023 и гран-при miss MRS Moscow Beauty 2023. 

Её творческий вклад проявляется не только на подиумах Don Fashion Week, недели моды в Казани и Krasnodar Fashion Fest, но и в её активном участии в различных некоммерческих и социальных мероприятиях, таких как «Встанем», «Будущее России», «Красная Площадь» и других.

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