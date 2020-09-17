В Ростовскую область направлена пробная партия антиковидной вакцины «Спутник-V»

В Ростовскую область поступила экспериментальная партия вакцины против коронавируса «Спутник-V». Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская в ходе брифинга в областном пресс-центре. Глава Минздрава отметила, благодаря этой поставке, власти субъекта протестировали логистическую схему доставки уникального препарата от федеральных производителей в Ростов-на-Дону.

«Особенность транспортировки этого препарата заключается в том, что он должен постоянно храниться при температуре не выше –18° C. Поэтому и было принято решение, чтобы Ростовская область вначале получила небольшую партию “Спутника-V”. На этой поставке мы отработали транспортировку вакцины из федерального центра до складов нашей области, где предполагается хранение препарата.

Мы с коллегами выезжали на место, проконтролировали, в каких условиях осуществляется прием и хранение вакцины. Теперь протестируем транспортировку препарата в учреждения системы здравоохранения нашей области. После этого, думаю, ближе к концу года, будем готовы принять основную партию для массовой вакцинации жителей Ростовской области», – рассказала Быковская.

Министр отметила, вакцинация от гриппа и ОРВИ может проводиться параллельно с более сложной вакцинацией от коронавируса, не исключающей противогриппозных мероприятий. Она напомнила дончанам, что прививочная кампания идет полным ходом и завершится 15 ноября.