В Саратовской области реализован проект по адаптации и социализации мигрантов

На территории Саратовской области проживает более 160 национальностей. Это один из самых многонациональных субъектов Российской Федерации. При этом Саратовская область отличается политической стабильностью и эффективной системой развития межэтнических, межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений. Во многом именно поэтому регион является центром притяжения мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев.

В рамках реализации социально значимого проекта «Программа адаптации и социализации мигрантов и вынужденных переселенцев в местах компактного проживания на приграничных территориях Саратовской области», получившего субсидирование из областного бюджета в рамках регионального конкурса, на территории Саратовского региона с октября 2021 г. по февраль 2022 г. были проведены обучающие вебинары на тему трудового законодательства Российской Федерации, правовой защищенности мигрантов и вынужденных переселенцев, административной и уголовной ответственности за разжигание межнациональной вражды, распространение экстремизма и ксенофобии; юридические консультации для мигрантов и беженцев, а также социологическое исследование и фокус-группы. Основными исполнителями проекта выступили Информационно-аналитический центр Евразия-Поволжье и Юридическая клиника Саратовской государственной юридической академии.

Социологическое исследование было проведено в приграничных районах Саратовской области: Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском и Перелюбском. Исследование проводилось сотрудниками Центра социально-политических исследований, Юридической клиники и отделом международных связей Саратовской государственной юридической академии. Анкетирование респондентов проводилось с учетом их социально-демографических характеристик (пол, возраст, статус, сфера занятости). Опрос проходил на улицах, в организациях, торговых предприятиях и учебных заведениях. Фокус-группы проходили в тех же районах с участием представителей исполнительных органов власти, общественных и религиозных организаций.

В настоящее время проходит обработка полученных результатов социологического исследования и выработка практических рекомендаций. По юридическим вопросам, связанным с миграцией и статусом беженцев, все желающие, находящиеся на территории Саратовской области, могут обращаться в Юридическую клинику Саратовской государственной юридической академии по телефону: +7 (8452) 29-91-18. Проект «Программа адаптации и социализации мигрантов и вынужденных переселенцев в местах компактного проживания на приграничных территориях Саратовской области» получит свое дальнейшее развитие.