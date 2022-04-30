В Сенегале пройдет зарубежная художественная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов»

Со 2 по 13 мая в Республике Сенегал впервые состоится зарубежная художественная сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов», которая пройдет при поддержке Национальной школы искусств в Дакаре. Подготовка к запуску сессии велась с прошлого года. Инициаторами Школы выступают компания «Иннопрактика» и культурный проект «Русские сезоны».

В рамках зарубежной сессии в столицу Сенегала город Дакар приедут 16 талантливых живописцев и скульпторов из 7 африканских стран: Республики Камерун, Гвинейской Республики, Республики Бурунди, Республики Сенегал, Тунисской Республики, Республики Конго и Демократической Республики Конго. Студенты будут создавать работы на заданную тему под чутким руководством 4 преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

«Это долгожданный проект, который продолжает традиции международного сотрудничества и раскрывает высокий потенциал культурного обмена между Россией и Африкой. У каждого участника есть уникальная возможность познакомиться с разнообразием художественной жизни России, увидеть широкий диапазон творческих подходов в искусстве. Уверена, что это знаковое мероприятие станет настоящим праздником для всех создателей и ценителей прекрасного, откроет миру новые имена», — поделилась Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Для Школы первая зарубежная сессия — это новый рубеж и возможность поделиться с иностранными студентами, приехавшими со всего африканского континента, опытом русских авторов и их видением искусства. Мы получили более 100 заявок на участие от молодых живописцев и скульпторов, которые с радостью были готовы открыть для себя мир русского искусства. Стоит отметить, что со стороны многих африканских стран мы видим неподдельный интерес к русской культуре, что и является одной из причин организации сессии в Республике Сенегал», – отметил директор проекта «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

«Первая зарубежная сессия ʺШколы Иннопрактики и Русских сезоновʺ − новый виток развития Школы. Задумывая проект ʺГлобальные ценностиʺ в 2017-м году, мы и не предполагали, что произойдут события, которые повлияют на весь мир. Новая посткоронавирусная эпоха изменила формат общения и открыла новые возможности для людей. Однако значимость ценностей, а вместе с этим гуманитарная и социокультурная основы развития цивилизации – то, что навсегда останется неизменным. Воплощение данной миссии ʺШколы Иннопрактики и Русских сезоновʺ в жизнь сегодня как никогда актуально. Она помогает выстроить межкультурный диалог представителей разных стран, художественных взглядов и эстетических традиций, расширить горизонты взаимодействия людей, в том числе через объединяющую силу искусства, понятого каждому без слов», − считает первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

Мировой авторитет российского изобразительного искусства, а вместе с ним и русской художественной школы общеизвестен. Колыбелью мастеров русского искусства и одним из центров художественной жизни страны является Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, которая уже дважды принимала студентов Школы в своих стенах. В этом году среди наставников, которые будут работать со студентами на зарубежной сессии, скульпторы Екатерина Пильникова и Владимир Бродарский, живописцы Анастасия Николаева и Илья Зорькин.

«Африка — удивительный континент, полный самых разных возможностей. Туда тянуло многих художников, в том числе русских, которые искали вдохновения, вглядываясь в пустынные пейзажи и выразительные лица. Когда-то у нас были студенты из Африки, в основном из Эфиопии, далекой и близкой страны, даровавшей нам предков великого русского поэта. Примечательно, что и сегодня в наших стенах, в церковно-исторической мастерской учится прекрасный студент из Эфиопии.

Мы, конечно, с энтузиазмом готовились к поездке в Сенегал, стараясь выбрать лучших учителей, способных вдохновить выбранных по конкурсу талантливых студентов, собравшихся в школе «Русских сезонов» в Дакаре. Мы придумали интересную программу, совмещающую основательность, свойственную нашей школе, с местной культурой, этнографией, колоритом. Мы связываем большие надежды с этой программой, рассчитываем на продолжение диалога культур. Ведь мир на самом деле огромен. Он не ограничен Азией, Европой и Америкой, о которых мы имеем сложившееся веками представление», − рассказывает ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский.

Обучение пройдет в крупном культурном кластере Place du Souvenir Africain на берегу Атлантики при поддержке École nationale des Arts (Национальная школа искусств Сенегала). В рамках учебной программы состоятся лекции по истории и основам русской живописной и архитектурной школы. Помимо теоретических занятий будут проходить и практические: на протяжении двух недель участники будут работать над произведением искусства, отражающим тему сессии: «Творчество объединяет: сохраняя глобальные ценности». Итогом сессии станет квалификационная работа, которая будет представлена на выставке в Дакаре.

Сразу после зарубежной сессии состоится художественная сессия в Санкт-Петербургской академии художеств, которая пройдет со 2 по 23 июня 2022 года. После художественной сессии у «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» запланирована хореографическая сессия, которая состоится в Санкт-Петербурге на базе Академии танца Бориса Эйфмана с 6 по 26 июля 2022 года. По традиции проект завершится фестивалем «Глобальные ценности» в Севастополе.

Работа «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» основана на принципах культурных отношений, в которых опыт предшественников так же важен, как и реалии современной жизни. В Школе студенты из разных стран с помощью российских наставников из ведущих учебных заведений страны смогут постигать общие закономерности и находить в них сокровенные частности, делающие мир, в котором мы живем, миром общих глобальных ценностей. Миром людей, стремящихся к единению через искусство.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Русских сезонов» в разделе «Школа» https://www.russianseasons.org/ru/school/.

Справочная информация:

«Школа Иннопрактики и Русских сезонов» – это международный просветительский проект, который знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией и способствует межкультурному диалогу представителей разных стран, художественных взглядов и эстетических традиций. Проект был запущен в 2020 году.

В рамках работы Школы студенты из ведущих мировых творческих вузов проходят обучение в художественном, театральном, музыкальном и хореографическом направлениях. За все время работы Школы обучение уже прошли 68 человек из 25 стран мира.

Инициаторы Школы – компания «Иннопрактика» и культурный проект «Русские сезоны». Генеральный партнер – ПАО «Газпром».

Ресурсы Школы:

www.russiansesaons.org

https://www.facebook.com/IRSSchoolRussia

media@russianseasons.org