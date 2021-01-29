В сети коворкинг-центров НКО совместно с ресурсным центром «Мосволонтер» проведут новый курс повышения квалификации

В Москве на второе февраля запланирован старт бесплатных занятий в рамках образовательного проекта «НКО Лаб». Как рассказала вице-мэр мегаполиса Наталья Сергунина, новый курс повышения квалификации будет проводиться в сети коворкинг-центров НКО при поддержке ресурсного центра «Мосволонтер». Принимающие регулярное участие в занятиях слушатели, которые затем успешно пройдут итоговую аттестацию, станут обладателями удостоверения о повышении квалификации. Об этом говорится в сообщении портала столичной мэрии.

По словам Натальи Сергуниной, впервые курсы повышения квалификации для представителей некоммерческого сектора были проведены в коворкинг-центрах НКО в минувшем году. Их высокая популярность связана, в частности, с комфортным для слушателей дистанционным форматом занятий. Для записи на участие в курсах требуется направить заявку по адресу edu-mdoo@go.mos.ru.