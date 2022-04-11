В Сеуле готовятся к проведению форума по вопросам биоздравоохранения «BIO KOREA»

«BIO KOREA» — крупнейший в Азии форум по вопросам биоздравоохранения, который проводится с 2006 г. с целью укрепления международных позиций и обеспечения устойчивого роста корейского здравоохранения. «BIO KOREA — 2022» пройдет в конференц-центре COEX, в Сеуле, со среды 11 мая по пятницу 13 мая 2022 г.

В 2021 г. в условиях пандемии конференция проводилась в гибридном формате онлайн-офлайн, но, вопреки этим трудностям, организаторам удалось укрепить репутацию этого ведущего международного форума по вопросам биоздравоохранения в Корее, и в мероприятии приняли участие 7 000 делегатов, представлявших 800 компаний и организаций из 69 стран. В свете больших надежд на скорое окончание пандемии COVID-19 в этом году конференция проводится под лозунгом «После пандемии — к новому этапу развития». Центральное место в программе события будет уделено предприятиям в таких областях биоздравоохранения, как медицинское обслуживание после пандемии, цифровое здравоохранение и новейшие терапевтические технологии.

Благодаря участию выдающихся мировых мыслителей, инвесторов, руководителей, бизнес-экспертов и исследователей, «BIO KOREA — 2022» предоставляет важные возможности для развития бизнеса и международного сотрудничества в рамках деловых форумов, выставки, конференции и инвестиционной ярмарки.

На выставке запланированы различные презентации, в которых будут представлены новейшие медицинские технологии и изделия. Компании и учреждения в сфере здравоохранения и многие посольства откроют национальные павильоны, в которых в качестве экспонентов выступят ведущие компании. Особого внимания заслуживает зона «Метавселенная» (Metaverse Zone), где будут демонстрироваться некоторые из наиболее привлекательных перспективных технологий. Посетители получат возможность лично ознакомиться с будущим мирового биоздравоохранения и новейшими технологиями.

Еще одно важное мероприятие — бизнес-форум, в программе которого центр партнерства и «BIO LIVE». Целью бизнес-форума является поиск потенциальных возможностей для партнерства и популяризация технологий и продукции. В рамках индивидуальных встреч участники смогут наладить контакты и обсудить вопросы делового и исследовательского сотрудничества. Центр партнерства открылся на официальном веб-сайте «BIO KOREA — 2022» (www.biokorea.org) 2 марта. Здесь ищут деловых партнеров компании метавселенной, экспоненты ингредиентов вакцин и диагностического оборудования, привлекающих к себе большое внимание в Корее, перспективные стартапы, лаборатории клинических исследований, фармацевтические компании и исследовательские учреждения. Учитывая стремительный рост числа запросов по всему миру, устроители конференции планируют организовать круглосуточную работу центра партнерства в режиме онлайн и офлайн, чтобы максимально расширить возможности для международного сотрудничества. Мероприятие «BIO LIVE» нацелено на поиск бизнес-партнеров и установление двусторонних контактов между онлайн- и офлайн-участниками и развитие связей с общественностью.

На конференции будут организованы семинары, на которых всемирно известные ученые и эксперты поделятся с участниками своими идеями и обсудят последние технологические достижения в таких областях, как лицензирование технологий, биоинтеллектуальная собственность, медицинское оборудование и лекарственные препараты. В числе основных тем будут рассматриваться вакцины, иммунотерапия рака, микробиота, лечение болезни Альцгеймера и регенеративная медицина. Семинары организованы по нескольким основным направлениям, таким как цифровое здравоохранение и технологический бизнес, чтобы идти в ногу с последними изменениями и передовым опытом и обсудить перспективы дальнейшего развития биоздравоохранения.

Инвестиционная ярмарка станет отправной точкой для фармацевтических, биотехнологических и медицинских компаний и поможет им выйти на мировые рынки. Они представят свои фармацевтические разработки, передовые технологии, концепции и стратегии. «BIO KOREA» является частью программы по развитию национального биоздравоохранения. В этом году организаторы намерены еще больше укрепить позиции конференции как ведущего форума Кореи по вопросам биоздравоохранения, предоставив участникам площадку для обмена знаниями о мировом рынке биоздравоохранения и для торговли перспективными инновационными технологиями, чтобы занять ведущие позиции на мировом рынке.