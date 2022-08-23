В Seven Suns Development предсказали рост интереса покупателей жилья к городским окраинам

Поиск временного жилья на рынке является для родителей студентов, приехавших из регионов в Петербург на учебу, вынужденной мерой, обусловленной высокими ценами на съемное жилье. Об этом заявил Алексей Бушуев, занимающий в Seven Suns Development должность директора по продажам.

Также Бушуев отметил, что в связи с ростом цен, скорее всего, покупатели обратят свое внимание на городские окраины. Родители студентов стараются сейчас совершать покупку готового жилья, обставленного мебелью и техникой, с качественным ремонтом, а не проводить несколько лет в ожидании сдачи объекта. Этим и обусловлено частичное перемещение спроса в сторону аренды, что вызвано также увеличением стоимости жилья и обслуживания ипотеки на вторичку.

Зачастую вариантом для студентов является покупка однокомнатных квартир и студий, цена которых варьируется в пределах 3–7млн руб.