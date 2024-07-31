В Шанхае пройдет 29-я Международная китайская выставка мебели Furniture China 2024

29-я Международная китайская выставка мебели (Furniture China 2024), организованная совместно CNFA и Shanghai Sinoexpo Informa Markets, будет посвящена теме «ПОДЪЕМ» как раз вовремя!, касающейся в первую очередь глобальной оптовой торговли, оживления внутреннего и международного рынка, выхода рынка на новую производительность в отрасли и использования нового импульса мировой торговли товарами для дома.

В 2024 году выставка станет еще масштабнее и будет организована на более высоком уровне, чем в предыдущие годы, привлечет 200 000 профессионалов из 160 стран и регионов в район Шанхая Пудун, расположившись на площади 350 000 квадратных метров и демонстрируя инновации в области домашней мебели.

Будут представлены свыше 800 ведущих компаний с передовыми материалами и технологиями высокоточного производства, при этом основное внимание будет уделяться экологичным инновациям с демонстрацией возможностей ведущих китайских и международных брендов. Мероприятия также будут способствовать внедрению природоохранных инноваций и переходу от «производства» к «интеллектуальному производству».

На интегрированной выставке с использованием модели B2P2C будут показаны современный образ жизни и новые тенденции розничной торговли товарами для дома. Недавно состоявшиеся в этом году мероприятия Maison Buyer Festival (фестиваль товаров для дома для покупателей) и New Retail Home Show (демонстрация новых товаров для дома в розничной продаже) помогут дизайнерам приступить к новым проектам для покупателей.

Ночной режим, начинающийся после 18:00, создаст непринужденную социальную атмосферу для изучения новых ресурсов, общения и поиска потенциальных бизнес-партнеров.

В рамках выставки будут проводиться различные мероприятия, позволяющие обсудить актуальные темы отрасли, преодолеть информационные барьеры и понять тенденции рынка и отрасли.