В школах Москвы откроются медиаклассы

С 1 сентября в столичных школах начнут работать медиаклассы, которые станут очередным направлением предпрофессиональной подготовки. Инициативу Департамента образования и науки города Москвы поддержали ведущие вузы, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ «Высша школа экономики», МГПУ, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина и другие. «В медиаклассах подготовят будущих специалистов, обладающих компетенциями для создания высококачественного мультимедийного контента. Осваивать основы профессии ребятам предстоит в современных школьных медиастудиях. Такое обучение дает школьникам представление о перспективных профессиях в медиасфере и позволяет развивать востребованные на современном рынке труда навыки коммуникации, работы с информацией, создания собственного уникального цифрового контента», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин, сообщает «Вечерняя Москва».

Работа в медиаклассах будет вестись по шести направлениям: медиажурналистика, PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях.

Также для школьников будут проводить мастер-классы известные журналисты, запланированы экскурсии в телецентр «Останкино» и редакции ведущих телеканалов и газет. Преподаватели театральных вузов столицы помогут ребятам повысить культуру речи и развить навыки публичных выступлений.

В настоящее время в рамках развития предпрофессионального образования в московских школах уже работают академические, инженерные, кадетские, медицинские и IT-классы.