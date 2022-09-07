В шорт-лист спецноминаций Федерального агентства по туризму и премии АРХИWOOD-2022 включены 13 проектов

В этом году в рамках совместного спецпроекта общероссийской архитектурной премии за лучшие сооружения из дерева и Федерального агентства по туризму проекты, введенные в эксплуатацию с 2017 по 2022 год, рассматривались сразу в двух номинациях: «Лучший отель из дерева» и «Лучший быстровозводимый отель из дерева». Цель проекта — задать определенную планку качества и выделить кейсы, на которые стоит равняться; поощрить те проекты загородных гостиниц, кемпингов и глэмпингов, которые бы обладали, с одной стороны, архитектурной и художественной ценностью, демонстрировали бережную и контекстуальную работу с ландшафтом, проявляли идентичность места и природного края и, конечно же, показывали бы, какой разнообразной может быть работа с деревом.

Из 52 заявок в лонг-лист вошло 42 проекта: с побережья Тихого океана и Балтийского моря, из сурового Норильска и гостеприимных окрестностей черноморских курортов, с Алтая, Кавказа и Урала, из национальных парков Башкортостана и Прибайкалья, Московской, Ленинградской, Тверской, Костромской, Ярославской, Кировской, Калужской, Воронежской и Ивановской областей. В итоге в шорт-лист жюри отобрало 13 проектов, среди которых есть и палаточные глэмпинги, и классические A-frame-домики, идеально вписанные в ландшафт, и изобретательные быстровозводимые конструкции, и дома на деревьях (в том числе приспособленные для маломобильных людей), и этнические парки с арт-объектами, и семейный отельный комплекс, и по-скандинавски лаконичные бунгало, и даже дома для экспедиций волонтеров, которые приезжают, чтобы вдохнуть новую жизнь в деревенскую культуру.

С 1 по 13 сентября на сайте премии пройдет онлайн-голосование, которое определит «народных» победителей каждой из двух номинаций. Своих победителей выберет и жюри, в которое вошло 10 архитекторов, художников, кураторов и представителей Ростуризма: руководитель Ростуризма Зарина Догузова, заместитель руководителя Елена Лысенкова, генеральный партнер и организатор премии АРХИWOOD, директор московского представительства компании «Росса Ракенне СПб» (HONKA) Александр Львовский, Николай Белоусов, архитектор, руководитель «Архитектурной мастерской Н.В. Белоусова», Владимир Кузьмин, руководитель архитектурного бюро «Поле-Дизайн», Тотан Кузембаев, архитектор, руководитель TOTAN KUZEMBAEV WORKSHOP, Алексей Розенберг, архитектор, руководитель мастерской Алексея Розенберга, а также художник и скульптор Даши Намдаков, Антон Кочуркин, архитектор, руководитель проектной группы «8 линий» и Юлия Шишалова, главный редактор архитектурного медиа «Проект Россия» и куратор совместного проекта Ростуризма и АРХИWOOD.

Шорт-лист номинации «Лучший быстровозводимый отель из дерева»:

«Август Глэмпинг», Алтайский край;

Izbushka.House, Костромская область;

Глэмпинг «Белый колодец», Воронежская область;

Кемпинг «Нахазо», Краснодарский край;

Глэминг «Под небом», Московская область;

Быстровозводимые дома спа-отеля «Лагуна», Камчатский край;

Отель «Лапочкино гнездо», Тульская область.

Шорт-лист номинации «Лучший отель из дерева»:

Отель WE LODGE, Ленинградская область;

Отель A-SCAPE, Калининградская область;

Отель «Горячие ключи», Суздаль;

Отель «Точка на карте. Лодейное поле», Ленинградская область;

Отель Les Art Resort, Московская область;

Лэнд-арт-парк «Тужи», Республика Бурятия.