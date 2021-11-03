В Сочи должники по ЖКХ могут лишиться имущества

Сочинский Водоканал обрисовал нерадужные перспективы перед 6 000 абонентов – потребителей услуг ЖКХ. В Водоканале сообщили, злостных неплательщиков ожидают не только ограничительные меры в водоснабжении и водоотведении, но даже опись и арест личного движимого и недвижимого имущества.

В первую очередь, речь идет о неплательщиках, задолжавших по поставкам воды более 3 000 рублей. В числе должников – не только рядовые потребители, но и юридические лица – торговые компании, предприятия, организации сферы бытовых услуг, индивидуальные предприниматели.

В Водоканале пояснили, статус злостных неплательщиков получают те потребители, которые игнорируют оплату крупных счетов в течение двух месяцев. Более того, если долги по водоснабжению и водоотведению превысят 10 000 рублей, неплательщиков не выпускают из страны. Следующий этап в принуждении к оплате за поставленные ресурсы – арест банковских счетов. Затем начинается процедура описи и ареста имущества, с последующей продажей его на открытых торгах в счет погашения долга.

«В границах Большого Сочи сегодня насчитывается свыше 42 000 должников по услугам водоснабжения и водоотведения. Около 16 000 должников будут вызваны в суд, в отношении их направлены соответствующие иски. Около 6 000 дел уже отправлено на исполнение в Федеральную службу судебных приставов. У этих должников будет изъято личное движимое имущество, а при отсутствии такового будет наложен арест на недвижимость, с последующей ее продажей на открытых торгах», – сообщили в сочинском Водоканале.

Источник фото: gazetasochi.ru