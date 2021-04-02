В Сочи назвали дату открытия курортного сезона

Общество
2 апреля 2021

В Сочи стартовали мероприятия по благоустройству пляжных зон. Так, организации-подрядчики начали ремонт набережных территорий, подключаются все необходимые коммуникации, благоустраиваются релакс-площадки. В мэрии Сочи сообщили, пляжный сезон откроется 1 мая.

Всего в рамках подготовки города к очередному отпускном сезону, власти Сочи приведут в порядок свыше 200 пляжей. Вице-мэр Сочи Владимир Пушкарев сообщил, что в границах прибрежных территорий откроются новые детские и спортивные площадки. Кроме того, что немаловажно, администрация города создаст все условия, чтобы пляжи могли посещать маломобильные россияне с ограниченными физическими возможностями.

«Алексей Копайгородский (мэр города Сочи, прим.) выдал соответствующие поручения по проведению в городе масштабных работ. Все мероприятия будут реализованы в рамках дорожной карты по благоустройству пляжей к купальному сезону. Набережные курорта, пляжи, релакс-зоны будут оснащены всем необходимым оборудованием для комфортного отдыха туристов. Официально летний сезон стартует 1 мая», – рассказал Владимир Пушкарев.

Он отметил, чтобы благоустройство пляжных и набережных территорий проводится по специально разработанной методике, в полном соответствии с дизайн-кодом курорта. Так, в едином стиле будут разработаны входные группы, спасательные вышки, информационные таблички, шезлонги, душевые и кабины для переодевания отдыхающих. В этом сезоне власти Сочи отказались от приобретения пляжной мебели у зарубежных производителей. В местах отдыха все оборудование будет установлено от местных компаний-изготовителей.

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