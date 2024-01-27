В Сочи за год квадратный метр вырос в цене на 31%

В Сочи за год рост количества сделок с недвижимостью, в сравнении с 2022 годом, достиг 24% (общее их число составило порядка 9 тыс.). При этом рост средней цены за квадратный метр составил 31% (этот показатель достиг 434,1 тыс. руб.).

По данным федерального девелопера «Неометрия», максимальный спрос пришелся на однокомнатные квартиры (52% от всей совокупности сделок), 37% покупателей сделали выбор в пользу студий. Еще 2% и 9% соответственно выбрали двух- и трехкомнатные квартиры.

В сравнении с жильем комфорт-класса, более внушительный рост в прошлом году продемонстрировал сегмент жилья премиум-класса. На первичном рынке недвижимости Сочи наиболее активными стали москвичи (30%), за ними следуют жители Краснодарского края (17%), Ростовской области (6%), Челябинской области (4%), Пермского края, Башкирии, Оренбургской области, Алтайского края и Санкт-Петербурга (все – по 3%).

Кредитные средства использованы при совершении 90% сделок, ипотека остается основным инструментом покупки жилья.