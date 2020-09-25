В столице готовятся к проведению пригласительного тура Московской олимпиады по финансовой грамотности

Не первый год в Москве проводят олимпиаду по финансовой грамотности, целевой аудиторией которой выступают учащиеся 5-11 классов. По словам научного руководителя ЦПМ столичного Департамента образования и науки Ивана Ященко, вопросы, которые поднимаются на этом соревновании, крайне актуальны. Он отметил, что в современном мире люди должны быть финансово грамотными, что поспособствует улучшению их жизни и защитит от мошенников. По этой причине эксперт пригласил всех желающих (вне зависимости от возраста) принять участие в пригласительном туре олимпиады.

Сообщается, что пригласительный тур будет проводиться под эгидой Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Проведение последнего будет организовано в ближайшую субботу, 26 сентября в дистанционном формате. Поучаствовать в пригласительном туре приглашают и представителей подрастающего поколения, и взрослых. Школьники, которые пройдут эту стадию, смогут зарегистрироваться на отборочный этап олимпиады, — рассказал Иван Ященко.