В столице начинается олимпиада «Современный московский учитель»

Новости
4 марта 2021

В российской столице для местных преподавателей уже скоро приступят к проведению олимпиады «Современный московский учитель». Она будет проводиться в период март-апрель. В рамках селекторного совещания московского Департамента образования и науки заместитель директора ТемоЦентра Игнат Игнатов рассказал о задачах соревнования. По его словам, они заключаются в том, чтобы способствовать профессиональному развитию преподавателей мегаполиса, совершенствованию полезных компетенций, а также повышению престижа профессии учителя.

К участию в грядущей олимпиаде не будут допущены преподаватели информатики. Соревнование предусматривает проведение трех этапов, а в финальную стадию смогут пробиться только два десятка преподавателей. Победителям и лауреатам состязания полагаются дипломы и памятные призы. Как рассказал Игнат Игнатов, их также пригласят стать участниками профессионального конкурса «Учителя года Москвы».

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