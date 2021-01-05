В столичном конкурсе «Учителя года-2021» примут участие команды из 200 школ

В столице РФ в конце прошлого месяца начался традиционный командный конкурс «Учителя года Москвы». Как рассказал директор Городского методического центра (ГМЦ) московского Департамента образования и науки Андрей Зинин, участниками этого состязания станут преподаватели из двух сотен школ мегаполиса. Ожидается, что состязание поспособствует не только выявлению знаний педагогов, но и покажет, как они умеют работать в команде.

Уточняется, что конкурс стартовал 21 декабря минувшего года, он завершится в мае. По словам Андрея Зинина, первым испытанием для преподавательских команд станет подготовка презентационного видеоролика. Затем им предстоит написать педагогический диктант и будут сдавать вступительный экзамен. Во время полуфинала будет организовано проведение блицтурнира. Что касается финала, то в его рамках будет необходимо разработать социально значимый проект, который поспособствует развитию образовательной среды в школе.