В столице намерены реорганизовать территорию бывшей промышленной зоны в Чертаново

Столичные власти продолжают работу по редевелопменту территорий бывших промышленных зон. Так, здесь были приняты проекты решений, предусматривающие реорганизацию территорий семи экс-промзон. . На их реализацию будет в совокупности выделено свыше 460 млрд рублей, появится порядка 18 тыс новых рабочих мест. Недавно же в рамках заседания московской ГЗК был принят проект решения о редевелопменте части территории экс-промзоны Чертаново. Площадь данного участка достигает 8,56 гектара.

Комментарием к новости поделился заместитель градоначальника российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он сообщил о том, что благодаря проекту по редевелопменту участка в экс-промзоне Чертаново в мегаполисе будет создано свыше 4,6 тыс новых рабочих мест. Проект будет реализован за девять лет, на его цели будет направлено 5,4 млрд рублей, — уточнил вице-мэр.