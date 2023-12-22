В тайландский Central World стучится Новый Год

Начинается обратный отсчет до крупнейшего развлекательного мероприятия в Бангкоке, Таиланд. «Бангкокский новогодний вечер centralwOrld 2024» будет более экстремальным, чем когда-либо, поскольку Central World запускает семь мероприятий мирового класса со сцены, цифровые фейерверки, светомузыкальное представление, которое передаст такую же атмосферу, как международный музыкальный фестиваль. Все это подтверждает репутацию Central World как «Таймс Сквер Азии».

Помимо Бангкока, мероприятия «Таиландского обратного отсчета 2024» пройдут в 13 торговых центрах Central на популярных туристических направлениях, таких как Central Пхукет, Чиангмай, Паттая и Самуи.

Spectacular must-visit countdown in Thailand at Central World, the Times Square of Asia

31 декабря разделят эмоции многие туристы и жители на «Обратном отсчете centralwOrld до 2024 года» — Таймс Сквер Азии 31 декабря. Ворота открываются в 18:00 перед торгово-развлекательным центром «Central World» со стороны шоссе Ратчадамри.

Интересующиеся смогут посмотреть трансляцию предновогоднего вечера в прямом эфире на канале 3HD с 22:30 до 0:30 или Multi View через Facebook Live и YouTube Live: Central World с 19:00 PM до 00:30, либо прямую трансляцию со страницы Central World на страницы партнеров, таких как Хаосод, Канал 7-Бугабу ТВ, Daily News Online, Прачачат, Туракидж, Матичон, GLOBE, GMM25, Manager Online, Thairath Online, Workpoint и страницы торговых центров группы Central по всей стране на Facebook.