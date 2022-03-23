В технологию искусственного интеллекта на базе EonStor GSi инвестирует Infortrend

Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, инвестирует в технологию искусственного интеллекта (ИИ) на базе своего устройства хранения EonStor GSi с интегрированным программным обеспечением (ПО) для управления цифровыми активами (DAM) и фирменным ИИ-модулем для создателей цифрового контента, предназначенным для повышения эффективности DAM.

В последние годы объемы цифровых активов существенно выросли. Для организации контента его создатели стали использовать ПО DAM, однако они часто сталкиваются со следующими проблемами: по мере экспоненциального роста объемов данных возникают трудности с поиском надежных масштабируемых решений для хранения данных; на рынке имеется целый ряд ПО DAM, однако поиск варианта, максимально отвечающего потребностям внедрения решений для хранения данных, требует времени и усилий; применительно к цифровым активам функция распознавания на основе ИИ не является стандартной в большинстве ПО DAM и требует дополнительной подписки.

Устройство хранения EonStor GSi компании Infortrend имеет предустановленное, интегрированное с графическим процессором, бесплатное ПО DAM и обладает вычислительными возможностями на базе ИИ для различных аналитических задач, таких как распознавание изображений для поиска контента, статистический анализ и др. Кроме того, оно обеспечивает защиту данных в различных RAID-конфигурациях и может быть дооборудовано дополнительными модулями для увеличения емкости хранения вплоть до 7 ПБ.

Предустановленное ПО DAM может быть запущено в течение 20 минут и имеет функцию автоматической расстановки тегов на базе ИИ, что позволяет пользователям быстро находить данные с помощью функции расширенного поиска, а также другие функции, такие как автоматическое преобразование файлов, оптимизация рабочих процессов и т. д.

«EonStor GSi идеально подходит создателям контента для более эффективного управления активами. Бесплатное программное обеспечение для DAM с возможностями искусственного интеллекта выгодно отличает его от большинства конкурентов на рынке, и Infortrend продолжит разработку новых и передовых функций искусственного интеллекта для повышения качества обслуживания создателей контента и их постоянно растущего портфеля активов», — заявил старший директор по планированию продуктов компании Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).