В Ульяновске состоялась Бизнес-миссия Ассоциации «Народный фермер» «Бренд.Упаковка.Сбыт»

В рамках мероприятия участники посетили успешное хозяйство КФХ Иванова, где ознакомились с выращиванием яблоневых садов и клубники. Генеральным спонсором проекта выступил АО «Россельхозбанк».

На круглом столе «Бренд.Упаковка.Сбыт» участниками обсуждались современные маркетинговые стратегии, важность локации и географической привязки продукции. Было отмечено, что увеличение ассортимента товаров на полке может значительно сократить затраты на рекламу.

Особый акцент был сделан на выступлении патентного поверенного РФ, которая рассказала о важности регистрации товарных знаков, логотипов и слоганов. Были рассмотрены сроки и стоимость регистрации, а также обсуждались следующие ключевые моменты:

Необходимость защиты бренда от недобросовестной конкуренции.

Избежание штрафов за нарушение прав на интеллектуальную собственность.

Участники также имели возможность наладить прямую коммуникацию с руководством сети «Гулливер», родом из Ульяновска, которая насчитывает более 250 магазинов и является крупнейшим игроком в ПФО.

Обсуждались вопросы, касающиеся ассортимента продукции, нюансов отгрузки и других аспектов сотрудничества.

На мероприятии прозвучали истории успеха от представителей ассоциации «Народный Фермер». Николай Андреев, заместитель генерального директора по развитию ООО «Новая Земля» из Ростовской области, поделился опытом успешного развития компании, которая за три года увеличила оборот с 200 млн до 1,5 млрд рублей благодаря системе кооперации и эффективному управлению.

По традиции, участники завершили день неформальным общением, что позволило им укрепить деловые связи и отдохнуть в приятной обстановке.