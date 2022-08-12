В Вэйхае прошла 2-я Корейская (Шаньдунская) выставка импортных товаров

С 5 по 7 августа в Международном торгово-экономическом центре Вэйхая, расположенном в новом городе Вэйхай (провинция Шаньдун) на восточном побережье озера Сяояо, прошла 2-я Корейская (Шаньдунская) выставка импортных товаров (KSICF). Тема выставки KSICF в этом году — «Стабильное развитие для общего устойчивого будущего». Площадь экспозиции — 35 000 квадратных метров. Экспозиция насчитывала более 1300 международных стандартных стендов — в три раза больше, чем на первой выставке в прошлом году. В выставке приняли участие экспоненты из более чем 20 стран и регионов, а также более 2000 зарегистрированных покупателей.

Это мероприятие, приуроченное к 30-летнему юбилею установления дипломатических связей между Китаем и Республикой Корея, несомненно, стало мощным сигналом к более открытому Вэйхаю и Шаньдуну и придало дополнительный импульс международному рынку. «Мы надеемся, что с помощью этого мероприятия мы сможем представить миру четыре отличительных черты города Вэйхай, а именно «красивый», «открытый», «инновационный» и «морской», с тем чтобы лучше реализовать нашу концепцию развития, заключающуюся в создании города в Северо-Восточной Азии для проведения конференций и выставок, и открыть новую главу в интернационализации Вэйхая и Шаньдуна», — сказал представитель властей города Вэйхай.

В этом году выставка KSICF приобрела дополнительное значение. Отталкиваясь от таких инициатив и событий, как «Один пояс и один путь», Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) и 30-летие установления дипломатических связей между Китаем и Республикой Корея, KSCIF сосредоточивает свое внимание на охране окружающей среды и высококачественном развитии бассейна Хуанхэ, а также на укреплении имиджа Вэйхая как «Динамичного города голубой экономики — выбора номер один для глобальных инвестиций». Были представлены новые тематические разделы, такие как 30-я годовщина установления дипломатических связей между Китаем и Республикой Корея, инициатива «Один пояс и один путь» и Шанхайская организация сотрудничества, регионы ВРЭП, совместные инновационные проекты Китая и Республики Корея, высококачественное развитие бассейна Хуанхэ, развитие прибрежного маршрута «Вэйхай 1001». KSCIF воспользовалась возможностью, чтобы подписать соглашения о стратегическом сотрудничестве с Хух-Хото и другими городами в бассейне Хуанхэ, не только касающиеся рекламы и продвижения, но и формирования «сообщества интересов» со всеми участниками и поиска нового пути для межпровинциального сотрудничества в целях содействия сохранению окружающей среды и высококачественному развитию бассейна Хуанхэ. Эта платформа, совместно созданная муниципальным народным правительством Вэйхая, Департаментом торговли провинции Шаньдун и генеральным консульством Республики Корея в Циндао, откроет новые возможности для выхода на мировой рынок.

Поэтому, основываясь на «двойной циркуляции», чиновники и бизнес-лидеры Вэйхая намерены превратить KSICF в новую платформу для внутренней и международной интеграции. На международном уровне в мероприятии приняло участие больше стран, чем в предыдущий раз. К участию были приглашены экспоненты из Японии, России, Белоруссии, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и Африки. Если говорить непосредственно о Китае, то была проведена китайская конференция China Linkshop Conference, на которую были приглашены такие широко известные закупщики, как Fresh Hema, Ito Yokado, Better Life Group и другие известные сети FMCG, а также ведущие сети универмагов и супермаркетов, что должно способствовать дальнейшему повышению покупательной способности.