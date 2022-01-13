В Заксобрании Кубани рассказали о планах на 2022 год

По словам председателя Законодательного собрания Кубани Юрия Бурлачко, очередное пленарное заседание парламента состоится в III декаде января. В ходе заседания парламентарии рассмотрят планы контрольной и нормотворческой деятельности на ближайший год.

Председатель ЗСК сообщил, в проект плана уже включено свыше 100 нормативных правовых актов. Вместе с тем, несмотря на столь насыщенную повестку, план и далее будет расширяться.

«Нет никаких сомнений, все текущие, а также долгосрочные вопросы мы будем решать в конструктивном диалоге с представителями исполнительной власти федерального субъекта. Подобное взаимодействие уже много раз доказывало свою эффективность при реализации различных проектов и программ, направленных, в конечном счете, на повышение благосостояния всех жителей Краснодарского края. Некоторые наши программы рассчитаны на долгосрочную перспективу», – рассказал Юрий Бурлачко.

Политик отметил, ключевыми вопросами на 2022 год станут пять пунктов парламентской программы действий. Среди них – дальнейшее развитие региональной экономики, укрепление системы здравоохранения, расширение социальной поддержки населения, а также тщательный контроль реализации краевых государственных программ и масштабных национальных проектов. Отдельно депутаты краевого Заксобрания уделят внимание законодательной реализации указов и посланий президента РФ, а также внедрению долгосрочных программ краевой стратегии до 2030 года.

Ранее Юрий Бурлачко говорил о том, чтобы без парламентского участия, конечно же, не останется и главная отрасль региона – сельскохозяйственный комплекс. Депутаты сделают акцент на развитие российского семеноводства, селекции, органического земледелия и повышение плодородия почв на Кубани.

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