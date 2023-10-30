«Вагнеровцы» активно подписывают контракты с передовыми отрядами российской армии в Сирии

К концу октября в районе Пальмиры и Хомс было завершено развертывание передовых российских подразделений, которыми заменили здесь отряды ЧВК «Вагнер». Отныне в Сирийской Арабской Республике будут служить солдаты и офицеры – контрактники.

Бойцы ЧВК «Вагнер», подписавшие с Министерством обороны контракты, смогут продолжать военную карьеру в САР. Уже сейчас в подразделения МО вливается значительная часть вагнеровцев на значительно лучших условиях, чем предлагались Евгением Пригожиным, сообщает «Политнавигатор».

Кроме того, существует вариант получить официальный статус и поработать советниками в ВС Сирии. В планах Министерства обороны РФ – полная замена сражающихся в Сирии бойцов ЧВК «Вагнер» на кадровых военнослужащих.

Причиной отстранения вагнеровцев являются отнюдь не сомнения в их профессионализме. Причина – в попытке мятежа части контингента данного ЧВК, бросившей свои позиции в зоне проведения СВО против украинских неонацистов. Кроме того, после гибели командования «Вагнера» и Евгения Пригожина ЧВК перестала быть единой структурой.