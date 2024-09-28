Vantage Foundation объединился с Metta Home для поддержки развития молодежи  

Фонд Vantage Foundation объединил свои усилия с Metta Home в Таиланде, приютом для уязвимых детей в возрасте от 14 до 21 года, жертвуя предметы первой необходимости, в том числе строительную краску и спортивную одежду, для поддержки физического и эмоционального благополучия детей и улучшения условий их жизни.

Vantage Foundation Joins Hands with Metta Home to Support Youth Development in Thailand

Организация Metta Home, работающая при Департаменте по наблюдению и защите несовершеннолетних Таиланда, предоставляет важнейшие услуги, направленные на защиту прав и благополучия молодежи. Приют предлагает всестороннюю поддержку, включая охрану психического и физического здоровья, учебную ориентацию и профессиональную подготовку. Благодаря специальной команде медсестер, психологов, социальных работников и академических специалистов Metta Home предоставляет молодежи инструменты, необходимые для успешной реинтеграции в общество.

«Мы всегда уделяли особое внимание повышению качества ухода за детьми посредством терапевтических вмешательств и психической реабилитации, а также заботились об их физическом здоровье, включая питание, сон и общее самочувствие», — сказал Пакорн Ромруен (Pakorn Romruen), руководитель Home for the Observed Juveniles, Metta Home.

«Краска, подаренная фондом Vantage Foundation, поможет украсить жилые помещения, сделав их более гостеприимными и комфортными для детей, а спортивная одежда будет стимулировать физическую активность, способствовать командной работе, счастью и уверенности среди молодежи», — сказал он.

Это партнерство объединяет основной принцип организации Metta Home с миссией фонда Vantage Foundation — решение невидимых проблем социальной стагнации. Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation, сказал: «Партнерство с Metta Home является отражением нашей приверженности созданию более светлого будущего для этих детей, помогая им вести полноценную жизнь и обеспечивая им поддержку, необходимую для личного развития».

Организация Metta Home известна своими историями успеха, преображающими жизнь многих молодых людей, направляя их к стабильности в сфере занятости и личному счастью. Целостный подход сохраняется даже после того, как молодежь покидает центр, обеспечивая им постоянную поддержку на пути к реинтеграции.