Vantage Foundation совместно с V&A Solution и Metta Home провели день веселья и обучения

Фонд Vantage Foundation объединил V&A Solution AEC Co Ltd и Metta Home для проведения интерактивного и образовательного мероприятия для детей.

Vantage Foundation Connects V&A Solution with Metta Home for a Day of Fun and Learning

Представитель V&A Solution начал день с простого разговора о том, как разумно управлять деньгами, дав ребятам полезные советы по сбережению и экономному расходованию денежных средств. После учебной сессии детей угостили обедом от McDonald’s, который внес свою лепту в оживленную и позитивную атмосферу дня.

Мероприятие завершилось целым рядом веселых игр, в том числе любимыми тайскими детскими играми, такими как «Капитанский мяч» (Captain’s Ball), игра на запоминание и гонка на сохранение равновесия с воздушными шариками, наполненными водой. Дети с энтузиазмом участвовали в играх, наполняя день смехом, командной работой и радостным настроем. Игры не только служили развлечением, но и поощряли сотрудничество и укрепляли связи детей друг с другом.

Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation, сказал: «В Vantage Foundation мы уделяем особое внимание связям местных компаний с местными благотворительными организациями, чтобы они могли напрямую помогать своим сообществам. Содействие партнерским отношениям, таким какие существуют между V&A Solution и Metta Home, позволяет нам дарить этим детям незабываемые положительные впечатления и создавать более глубокие связи внутри сообщества».

Помм Начапхан (Pomme Natchaphan), руководитель компании V&A Solution в Таиланде, сказал: «Мы были в восторге от того, что провели день с детьми в Metta Home. Обучение их правильным денежным привычкам было лишь частью дня, но видеть их радостное возбуждение во время игр и обеда было настоящим удовольствием. Нам было приятно внести свою лепту, и мы благодарны Фонду Vantage Foundation за то, что объединил нас с Metta Home». Пакорн Ромруен (Pakorn Romruen), руководитель интерната для несовершеннолетних под наблюдением, Metta Home, сказал: «Сегодняшние занятия обеспечили важный баланс между образованием и отдыхом, способствуя общему развитию детей. Подобные мероприятия не только помогают развивать основные жизненные навыки, такие как работа в команде и социальное взаимодействие, но и привносят столь необходимый позитивный настрой в их повседневную жизнь. Мы благодарны V&A Solution и Vantage Foundation за их поддержку в создании значимого и обогащающего опыта для детей, находящихся у нас на попечении».