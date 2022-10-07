Vantage объявила о сотрудничестве с Financial Commission в целях повышения прозрачности

Международный мультиактивный брокер Vantage сегодня объявил о сотрудничестве с Financial Commission (FinaCom), независимой саморегулируемой организацией и органом по внешнему урегулированию споров для компаний, работающих на рынках Форекс и контрактов на разницу цен (CFD).

Благодаря этому новому партнерству Vantage и ее клиенты могут получить доступ к широкому спектру услуг и привилегий для участников, включая беспристрастный процесс урегулирования при содействии FinaCom и компенсацию в размере до 20 000 евро на одного клиента, которая обеспечивается фондом FinaCom.

Партнерство Vantage с FinaCom объединяет две организации, которые стремятся поддерживать высочайшие стандарты деловой практики в отрасли Форекс для создания более надежной и прозрачной торговой среды.

Директор по стратегическим и торговым вопросам компании Vantage Марк Деспалье (Marc Despallieres) заявил следующее: «Мы очень рады сотрудничеству с Financial Commission. Мы ценим отзывы наших клиентов и их опыт трейдинга с нами, и мы рады поддержке со стороны такой авторитетной организации по внешнему урегулированию споров, как Finacom.

Компания Vantage гордится тем, что мы строим бизнес, всегда выбирая проверенные пути, а также тем, что мы являемся надежной, регулируемой организацией, а наши клиенты и сотрудники гордятся быть ее частью».